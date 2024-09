Guerre au Proche-Orient : Benyamin Nétanyahou menace l'Iran et assure que les opérations contre le Hezbollah libanais vont se poursuivre

"Si vous nous frappez, nous vous frapperons", a menacé, vendredi 27 septembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en direction de l'Iran, depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. "Il n'y a aucun endroit en Iran que le long bras d'Israël ne peut atteindre", a-t-il martelé à New York.

Le Premier ministre a aussi annoncé que les opérations contre le Hezbollah libanais se poursuivraient, douchant les espoirs d'une trêve temporaire de 21 jours proposée plus tôt cette semaine par la France et les Etats-Unis. "Tant que le Hezbollah choisit la voie de la guerre, Israël n'a pas d'autre choix, et Israël a le droit de mettre fin à cette menace et de faire revenir ses citoyens chez eux en sécurité", a-t-il déclaré, ajoutant que les opérations se poursuivraient "jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints".

L'ONU, "une farce méprisante"

"Le Hamas doit partir", a également lancé Benyamin Nétanyahou, appelant le groupe islamiste palestinien "à déposer les armes" dans la bande de Gaza pour mettre fin à la guerre. "S'ils (les combattants du Hamas) ne le font pas, s'ils ne le font pas, nous nous battrons jusqu'à obtenir une victoire, une victoire totale. Il n'y a pas d'alternative", a-t-il mis en garde.

Le leader israélien s'en est à nouveau pris à l'ONU, alors que des diplomates ont boycotté son discours en quittant la salle de l'ONU à son arrivée. "Je vous le dis, jusqu'à ce qu'Israël, jusqu'à ce que l'Etat juif, soit traité comme les autres nations, jusqu'à ce que marécage antisémite soit asséché, l'ONU sera considérée par les gens justes comme rien de plus qu'une farce méprisante", a-t-il lancé.