"La voix comment ça marche ?" : un album documentaire de François Le Huche et Magali Le Huche

La voix, comment ça marche ? par François Le Huche, illustré par Magali Le Huche, est un album documentaire, édité chez Gallimard jeunesse, à lire à partir de 7 ans.

Un duo familial de choc pour parler de la voix aux jeunes ! Le père est un éminent spécialiste, sa fille lui donne un visage avec de beaux traits.

FRANCEINFO JUNIOR LI"LA VOIX, comment ça marche ?", Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec François et Magali Le Huche (11 mn) écouter

Ce livre répond de façon très didactique à toutes sortes de questions, sur la voix et les mécanismes de sa mise en place : "La voix, c’est quoi ? La voix et le souffle, Les registres de la voix, La couleur de la voix" ... François Le Huche montre aussi dans ce livre que l’on peut travailler et corriger sa voix.

Cela peut évidemment rassurer des jeunes qui ont peut-être des problèmes de timidité pour s’exprimer, ou des bégaiements, car il existe certaines techniques pour apprendre à bien se servir de sa voix. D'ailleurs, la technique est importante aussi pour apprendre à lire à voix haute. Et alors que le jeu national des Petits champions de la lecture vient d'être lancé, cela pourra sûrement aider beaucoup de jeunes de CM1 et CM2 inscrits pour cette nouvelle saison.

Sabine Le Huche, quant à elle, offre au lecteur des illustrations vives, colorées, et même lorsque cela devient un peu plus technique, elle parvient à garder un trait plein d’humour !

Apprentis chanteurs, musiciens, comédiens, rappeurs, slameurs ou orateurs, La voix, comment ça marche ? est un livre fait pour vous, il donnera à tous du baume au cœur pour oser vous exprimer et chanter !

Et voici l'extrait que nous avons lu à voix haute... et à trois voix ! :

"Il y a toutes sortes de voix. La voix parlée, la voix chantée, la voix criée. La voix haute, la voix basse, la voix chuchotée. La voix aiguë, la voix grave. Une belle voix, une voix douce, une voix d’ange, qu’on a du plaisir à entendre. Une voix autoritaire, qui force à obéir. Une voix enrouée, une voix qui fait mal à la gorge, et qui casse les oreilles des autres.

Il y a aussi la voix de ta Maman, celle de ton Papa, celle de Léo, celle d’Alice, que tu reconnais au téléphone dès le premier mot. Et il y a ta voix à toi. Qui est comment ? Et que tu fais comment ?"

François et Magali Le Huche

François Le Huche est phoniatre, médecin spécialiste de la voix.

Magali Le Huche est autrice illustratrice de nombreux livres jeunesse, dont la série des Jean-Michel, aux éditions Actes sud junior, ou encore celle du célèbre Chien Paco, livre musical aux éditions Gallimard.

François et Magali Le Huche (@franceinfo)

Le conseil de lecture de Magali Le Huche

La potion magique de Georges bouillon de Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, éditions Folio junior.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Le conseil de lecture de Magali Le Huche (30 s) écouter

"La potion magique de Georges Bouillon", de R. Dahl et Q. Blake (FOLIO JUNIOR)

Belles lectures à tous, et à voix haute aussi !