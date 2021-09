franceinfo junior livres. En avant "Les petits champions de la lecture" avec Raphaël, lauréat de l'édition 2021

Trois minutes, ils avaient trois minutes, maximum pour convaincre le jury du jeu Les petits champions de la lecture en lisant un texte de littérature jeunesse à voix haute à la Comédie française, le 30 juin dernier.

Celui qui a lu, fait résonner sa plus belle voix et qui a gagné, sur la scène mythique de la Maison de Molière, s'appelle Raphaël et il a 11 ans. Parmi les 14 finalistes des différentes régions de France, il est donc le grand vainqueur de l’édition 2021, représentant la Bourgogne-Franche Comté.

Comme cela a été le cas le grand jour de la finale, Raphaël est accompagné pour cette chronique par son autrice favorite, Flore Vesco. C’est grâce à la lecture à voix haute d’un extrait de son roman 226 bébés, paru aux éditions Didier jeunesse (à lire à partir de 8 ans) que le jeune élève de CM2 a remporté le concours.

Les inscriptions sont ouvertes !

Cette semaine, c'est le lancement officiel des inscriptions pour la dixième édition de ce grand jeu national de lecture à voix haute, dont l'autrice Suzie Morgenstern sera la marrraine. Vous avez jusqu'au 7 janvier 2022 pour postuler avec votre classe, ou votre groupe de lecteurs.

Grande nouveauté pour cette année, le concours est ouvert désormais aux CM1 et CM2. Bienvenus à tous les nouveaux petits champions de la lecture en herbe !

"226 bébés", de F. Vesco, illustré par Stéphane Nicolet (EDITIONS DIDIER JEUNESSE)

Flore Vesco

Flore Vesco (MICHEL SERRIS)

Vous pouvez bien sûr vous procurer tous les titres de Flore Vesco en librairie, dont le dernier en date, D’or et d’oreillers, paru aux éditions L’école des loisirs (à lire à partir de 13 ans). Et bientôt aussi, aux éditions Dargaud, une nouveauté : l'adaptation en bande dessinée de son roman De cape et de mots

"D'or et d'oreillers" de F. Vesco (L'école des loisirs)

K IBOOKIN

Dans cette chronique Raphaël mentionne les titres qui lui ont fait aimer la lecture : la grande saga des Harry Potter et il est aussi un grand fan des aventures de l'éternel Club des cinq.

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Belles lectures, et à voix haute aussi, à tous !