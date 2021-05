franceinfo junior livres. "Nonna Gnocchi", la grand-mère amoureuse avec la pétillante Susie Morgenstern

Nonna Gnocchi de Susie Morgenstern, illustré par Vincent Pianina, collection En voiture, Simone est paru aux éditions Thierry Magnier (mai 2021). À lire à partir de 8 ans.

– Ayons confiance en Confiance. – C’est bien le problème : tu me demandes l’impossible !

L'histoire

Confiance a 9 ans. Il est envoyé par sa mère passer des vacances dans la campagne italienne, pas loin de la Riviera, dans une grande et belle maison avec sa grand-mère, qui a un nouvel amoureux, Eustachio. Confiance, bien décidé à rester de mauvaise humeur, voit débarquer l'une des petites-filles du maître de maison, Kitty, sa jumelle d’anniversaire, et il va bien être obligé de faire connaissance !

C’est une histoire toute en dialogues, très vivante, gourmande et drôle, comme Susie Morgenstern sait les inventer. On a l’impression que l'autrice s'est vraiment régalée en écrivant ce roman illustré, et à tous les points de vue : elle évoque la fameuse cuisine italienne, la dolce vita, et aussi dévoile tous ces échanges pour évoquer les liens inter-générations.

Surtout, cette histoire parle d’amour tout court, qu’il soit dans les rapports familiaux, ou adultes, et en l'occurence chez les personnes plus âgées. Enfin, il y a un autre thème qui revient souvent chez Susie Morgenstern, celui des différences de cultures. Le personnage de la jeune Kitty dans ce roman est à elle seule un éloge aux différentes langues et au bonheur de les parler.

Susie Morgenstern

Susie Morgenstern a écrit plus de 100 livres, des albums, des romans, de la poésie, la plupart pour les jeunes. Américaine d’origine, elle a adopté la France depuis de nombreuses années. Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l'ordre des Arts et des Lettres, elle est en quelque sorte notre "Lady" à nous de la littérature jeunesse ! On lui doit entre autre, La Sixième, Même les princesses doivent aller à l'école, Lettres d'amour de 0 à 10.

Depuis le 7 mai, vous pouvez trouver dans toutes les librairies l'adaptation en bande dessinée de son roman La petite dernière, par Johann G. Louis aux éditions Dargaud, et au rayon littérature adulte, la biographie de Susie Morgenstern Mes dix-huit exils, aux éditions L'iconnoclaste (avril 2021).

Le conseil de lecture de Susie Morgenstern

Un conseil pour les plus grands :

D'or et d'oreillers, de Flore Vesco. Éditions L'école des loisirs (mars 2021). A lire à partir de 13 ans. Un lit d'une hauteur vertigineuse qui pourrait être celui de La Princesse au petit pois. Que nenni, ce sera celui de Sadima, simple femme de chambre, qui, après toutes les prétendantes de bonnes familles, arrivera à ensorceler le Lord des lieux...

Bonne fête Maman !

Dans le sac de maman d'Alain Gousset et Héloïse Solt, éditions Auzou (mai 2021). Album illustré d'éveil.

Un petit livre cartonné tendre et drôle, parfait pour les plus petits et à mettre cet été dans son sac de plages, à côté de... Vous allez voir, c'est complètement fou tout ce que l'on peut glisser dans le sac d'une maman !

Cette maman qui t'aime infiniment, de Capucine Lewalle et Maud Legrand, collection casterminouche, éditions Casterman (mai 2021). A partir de 3 ans.

Un casterminouche en grand format, ça s'annonce et ça se célèbre ! Alors rien de mieux que la fête des mères pour offrir cet album à la fois tendre et plein de fantaisie, un bel éloge à toutes les mamans !

Bonne semaine et belles lectures à tous et surtout encore bonne fête à toutes les mamans !