franceinfo junior livres. Le bonheur de lire à voix haute, bientôt la finale des "petits champions de la lecture"

Grand jeu national de la lecture à voix haute (Les petits champions de la lecture / Thomas Bass)

Cette année encore, et malgré les difficultés liées à la pandémie, s'est tenue la 9e édition du jeu Les petits champions de la lecture. Radio France et le Salon du Livre et de la presse jeunes en Seine-Saint-Denis sont partenaires de ce grand jeu national de lecture à voix haute pour les élèves de CM2.

Juliette, élève en CM2 en Nouvelle Aquitaine, sélectionnée pour la grande finale, et l’autrice Valentine Gobi sont les invitées de franceinfo junior livres.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Juliette et Valentine Goby (6 mn) --'-- --'--

Le Jeu

Les enfants des classes de CM2 sont invités à lire en public un court texte de leur choix pendant 3 minutes maximum, extrait d’une œuvre de fiction. Cette année avec ce maudit virus, il a fallu faire autrement. Pas de lecture possible sur une scène devant le jury jusqu'à présent, mais heureusement le numérique était là, et la sélection a pu se faire grâce aux vidéos envoyées. Elles sont toutes visibles ici.

Cette année il y a eu plus de 60 000 candidats, 2 150 classes inscrites. Pour cette finale départementale, 1 751 vidéos ont été reçues, ils étaient 149 finalistes départementaux, dont Marlon que nous avions reçu avec Bertrand Santini et dont la chronique est à écouter ici.

Après l'étape régionale, qui s'est déroulée le 11 mai dernier, ils ne sont plus que 14 en lice. La grande finale nationale de ce jeu de lecture à voix haute se déroulera enfin "en présentiel" : le rendez-vous de ces graines de petits champions de la lecture est fixé au 30 juin à la Comédie Française !

La lecture à voix haute

Pour la finale régionale, Juliette avait choisi de lire un extrait de L'anguille de Valentine Gobi, éditions Thierry Magnier (août 2020).

Pour la finale, mercredi 30 juin à la Comédie Française, elle lira un extrait de La Capucine, de Marie Desplechin, éditions L'école des loisirs. Nous avons parlé de ce roman dans la chronique du 15 novembre dernier, à écouter en suivant ce lien.

"La capucine", Marie Desplechin (L'école des loisirs)

Et d'autres idées de lecture

J'apprends à lire avec le Petit Nicolas, de Marjorie Demaria, Gallimard jeunesse. À lire partir de 6 ans.

Apprendre à lire, et pourquoi pas à haute voix aussi, avec cette nouvelle collection qui comprend déjà quatre titres : La cantine, La photo de classe, Papa m'offre un vélo et La dictée.

"J'apprends à lire avec le Petit Nicolas, La dictée", de M. Demaria (GALLIMARD JEUNESSE)

Esprit foot es-tu là ?

Avec l'Euro 2020, les titres sur le football ne manquent pas !

Celui-ci porte bien bien son nom : Esprit foot, de Willy Richet et illustré par Mauro Mazzari, éditions Flammarion jeunesse. À lire à partir de 6 ans.

Des témoignages, des entretiens d'entraineurs et de joueurs et les meilleurs conseils pour les futurs petits champions du ballon rond !

"Esprit Foot", de W. Richert et M. Mazzari (FLAMMARION JEUNESSE)

Tous champions ! éditions Hugo&Cie (juin 2021), à lire à partir de 8 ans.

C'est la nouvelle collection de lecture à se procurer pour les fans de foot qui veulent tout savoir sur leurs joueurs préférés : Kylian Mbappé, Paul Pogba, N'Golo Kanté, ou encore Hugo Lloris.

"Tous champions ! Kylian Mbappé", de F. Colin (HUGO JEUNESSE)

À vos agendas

Partir en livres : c'est la manifestation du début des vacances d'été à ne pas rater ! Cette 7e grande fête du livre lancée à l’initiative du ministère de la Culture pour la jeunesse, est organisée par le Centre national du livre, avec la participation du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Elle se déroule du 30 juin jusqu’au 25 juillet, partout en France. Le thème de cette année est Mer et Merveilles, alors n'hésitez pas à plonger dans le grand bain de la lecture et c'est à vous de vous concocter un programme au fil des pages et selon vos envies... Voir la carte des événements !

"Partir en livres, Mers et merveilles", desssin de Soledad (Centre National du Livre)

Le Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis vous donne rendez-vous au Parc Georges-Valbon de La Courneuve jusqu'au 9 juillet (puis jusqu'au 25 juillet en version "mobile", à la rencontre des publics de 27 villes du département).

Dans ce Parc, vous y trouverez de nombreuses "attractions" littéraires sur ce thème de Mer et merveilles avec deux expositions géantes, des lectures sous chapiteau, des barques de livres, des ateliers-jeux collectifs et de nombreux livres seront offerts !

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour dans vos librairies favorites. Elles sont ouvertes et essentielles !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonne semaine et bonnes lectures à tous !