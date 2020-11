franceinfo junior livres. Lauréate du Prix de la Grande Ourse 2020, Marie Desplechin présente "La Capucine"

"La capucine", Marie Desplechin (L'école des loisirs)

Un grand bravo à Marie Desplechin à qui l'équipe du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine Saint-Denis vient de décerner le Prix de la Grande Ourse.

Cette distinction "vient enluminer l'œuvre d'une créatrice ou d'un créateur francophone dont l'écriture, le geste, la créativité d'une ampleur ou d'une audace singulière, marque durablement la littérature jeunesse".

Et bonne chance aussi à elle, car La Capucine est sélectionnée pour le Prix des Pépites dans la collection Fiction Junior du Salon du livre et de la Presse Jeunesse en Seine Saint-Denis avec France Télévisions. En 2011, Marie Desplechin avait reçu la Pépite du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine Saint Denis pour Mon Petit Théâtre de Peau-d’Âne.

La Capucine, de Marie Desplechin, éditions L'école des loisirs, collection Médium, à lire à partir de 11 ans (octobre 2020).

Après Satin grenadine et Séraphine, La Capucine est le troisième volet de portraits de jeunes filles du XIXe siècle.

- Je suis Victor Hugo. - Il est mort Nénette. C'était dans les journaux qui enveloppent les salades. - Je le sais qu'il est mort ! Mais l'âme est arrivée chez moi. Marie Desplechin, "La Capucine"

La Capucine, Marie Desplechin

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "La Capucine", Marie Desplechin / Version intégrale de l'ITV --'-- --'--

L'histoire



L'héroïne de ce nouveau roman pourrait s'appeler Capucine, mais que nenni, c’est un piège, elle s'appelle Louise ! Et ce qu'elle aime par-dessus tout Louise, c'est d'avoir les deux pieds bien ancrés dans la terre. Même si le travail et son patron sont très rudes, elle ne ménage pas sa peine pour le compte de ce maraîcher qui exploite la terre à Bobigny et qui va ensuite vendre ses récoltes aux Halles, à Paris.

A travers ce récit, on découvre Paris et ses alentours au XIXe siècle.

Tout d'abord, Bobigny, qui était à l'époque un lieu très marécageux de culture maraîchère et dont les terres étaient très fertiles.

Il y aussi les Halles, où Louise accompagne son patron pour vendre les produits de la récolte. Les Halles, ce quartier que Zola a décrit dans Le ventre de Paris (1873), où l'on commerce bien sûr, mais aussi où il y a aussi une certaine solidarité et une ambiance toute particulière...



Avec Louise, on vit aussi un peu au rythme de la Seine, avec une rencontre inattendue d'un couple de "pénichards". C'est d'ailleurs avec eux qu'elle apprend cette fameuse chanson qui explique le titre du roman…Dansons la Capucine

Le personnage de Louise nous éclaire sur la condition féminine à l'époque et aussi sur la société : le monde des paysans, des commerçants, des employés de maison, et aussi celui de la bourgeoisie. Par l'intermédiaire de Bernadette, employée de maison qui l'a prise sous son aile, elle devient jardinière d'une bourgeoise qui veut converser avec les esprits, comme c'était la mode à cette époque. Or, Bernadette, est non seulement très bonne cuisinière, elle est aussi voyante...

Le conseil de lecture de Marie Desplechin

Jusqu'ici tout va bien, Gary D. Schmidt, L'école des loisirs, collection Médium.

"Jusqu'ici tout va bien", de Garry D. Schmidt (L'école des loisirs)

L'autrice

Marie Desplechin a fait des études de lettres et de journalisme.

Elle a écrit de nombreux livres pour la jeunesse. Des romans historiques, comme cette trilogie de portraits. Des romans où se mêlent fantastique et réalité contemporaine, comme avec Pome ; ou encore des récits actuels sur l'adolescence, avec Le journal d'Aurore.

Elle participe aussi à l'écriture de scénarios de films.

Marie Desplechin (© Karine Mazloumian)

Avec kibookin.fr

La Capucine fait partie de la sélection de notre partenaire kibookin bien sûr !

Pour vous inspirer, vous pouvez aussi voir toute la sélection des Pépites 2020 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine Saint Denis (du 2 au 7 décembre) et pour trouver vos livres, il y a même une carte des libraires qui proposent le "click and collect".

Et retrouvez plein d'autres idées de lectures dans la sélection de la semaine sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonnes lectures à tous !