franceinfo junior livres. Le bonheur de lire à voix haute avec "Les petits champions de la lecture"

Envers et contre tout, pandémie ou pas, et même plus que jamais, on fait la part belle à la lecture dans franceinfo junior livres, et cette semaine, Les petits champions de la lecture sont à l'honneur. Radio France et le Salon du Livre et de la presse jeunes en Seine-Saint-Denis sont partenaires de ce grand jeu de lecture national à voix haute pour les élèves de CM2.

Pour en parler, deux éminents invités :

Marlon, un formidable petit champion de la lecture, élève CM2 en Seine-Saint-Denis, sélectionné pour la finale départementale, encore bravo, Marlon...

Et l’auteur jeunesse et père de bêtes bien connues et toutes poilues, dont Gurty et Le Yark, Bertrand Santini.

Le Jeu

Les enfants des classes de CM2 sont invités à lire en public un court texte de leur choix pendant 3 minutes maximum, extrait d’une œuvre de fiction. Cette année avec ce maudit virus il a fallu faire autrement. Pas de lecture possible sur une scène devant le jury pour l’instant, mais heureusement le numérique est là, et la sélection a pu se faire grâce aux vidéos envoyées. Elles sont toutes visibles ici.

Cette année il y a eu plus de 60 000 candidats, 2 150 classes inscrites. Pour cette finale départementale, 1 751 vidéos ont été reçues et ils sont désormais 149 finalistes départementaux, dont Marlon.

La prochaine étape sera la finale régionale, résultat le 11 mai, avant la finale nationale de ce jeu de lecture à voix haute qui est programmée, on croise les doigts, le 30 juin à la Comédie Française !

La lecture à voix haute

Marlon a choisi de lire un extrait du roman Le Yark dont Bertrand Santini fête cette année les 10 ans !

Quant à Bertrand Santini, on ne se quitte plus, rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la sortie, et c’est toujours un événement, d’un nouveau tome la série Gurty le tome 9, La revanche de Têtes de fesses…

Et d'autres idées de lecture

Timothée Pacap, de Jennifer Richard, illustré par Rony Hotin. A partir de 8 ans, éditions Albin Michel Jeunesse (avril 2021).

"Non , je ne suis pas comme les autres. Marie s'est moquée de mmmoi en disant que je venais de Bredouilie, le ppays où les gens bafouillent".

Timothée bégaie et alors ? Cyrano et ses proches n'ont qu'à bien se tenir, il a décidé de s'inscrire à un concours d'éloquence. Voilà un bien joli petit roman pour donner la force aux plus timides de s'inscrire l'année prochaine aux Petits champions de la lecture !

Un album sublimissime à regarder et à lire à voix haute aux plus jeunes : Le monde secret d'Adélaïde d'Elise Hurst, traduit de l'australien par Christiane Duchesne, éditions d'Eux (avril 2021).

Adélaïde est une magnifique artiste, elle travaille dans son petit atelier, derrière son rideau rouge, elle embellit la vie des autres et pourtant elle se sent bien seule... Il y a du Edward Hooper, version album jeunesse, dans ces splendides dessins-là !

Vite vite vite, il est encore temps de lire, ou plutôt, pour ce dixième numéro, de savourer La revue DONg !, le magazine de reportages des 10-15 ans les yeux grands ouverts sur le monde.

Cette fois, les papilles seront aussi en alerte : la cuisine est au menu, et sous toutes ses formes. Du métier de maraîcher, en passant par la cantine, ou aux commandes du piano du grand chef Thierry Marx, jusqu'aux recettes de stars... Un seul mot pour cette lecture qui, après s'être lue à haute voix bien sûr, pourra se déguster : Miam !

Et si l'on veut rester un peu plus longtemps dans la cuisine, version "écolo", alors il y a 100% Bon pour la planète, un livre à spirales collectif aux éditions Bayard, à lire à partir de 7 ans, qui propose toute une palette d'activités qui suivent les saisons. Des fabrications maison pour recycler, jardiner, jouer et des recettes pour adopter "un mode de vie écologique"... Avec ce livre-là on ne peut plus entendre "je ne sais pas quoi faire !".

Bonne semaine et bonnes lectures à tous !