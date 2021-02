franceinfo junior livres. Au pays de la science-fiction avec "Renaissances, 6 histoires qui réinventent le monde"

"Renaissances, 6 histoires qui réinventent le monde", de N.Coste, Y. Grevet, F. Hinckel, C. Lambert, J. Leroy, N. Stragier (Syros / Cité des Sciences et de l'industrie)

Renaissances, 6 histoires qui réinventent le monde, de Nadia Coste, Yves Grevet, Florence Hinckel, Christophe Lambert, Nathalie Stragier et Jérôme Leroy. Préface de Denis Guiot et Postface de Roland Lehoucq. Coédition Syros et la Cité des sciences et de l'industrie, à lire à partir de 13 ans (février 2021).

Dans cette anthologie, six grands noms de la science-fiction pour la liitérature jeunesse nous livrent leurs visions d'un futur post "effondrements" sur le thème du renouveau. Le renouveau d’un monde qui s’est perdu et qu’il faut reconstruire. La nouvelle imaginée par Jérôme Leroy clôt merveilleusement ce livre et elle s’intitule Meurtre dans la Douceur.

L'histoire

Comme pour les autres histoires, celle de Jérôme Leroy se passe après ce qu'il appelle lui "les Grands Bouleversements". Nous sommes dans un futur aux allures "moyenâgeuses". Le héros s’appelle Carlos Nuage d’Automne, il fait partie de la "Communauté de la Douceur". Le jeune homme aime s’aventurer dans les ruines de la ville du Crotoy, désormais engloutie sous l’eau, lorsqu'elle se découvre à marée basse. Il peut alors récupérer quelques livres dans l’ancienne bibliothèque de la ville, il y a d’ailleurs trouvé L’Odyssée d’Homère...

Il éveille la curiosité de la Sœur Quêteuse Adrienne, sorte d’enquêtrice de la communauté de la Douceur, qui lui propose de le prendre sous sa protection pour qu’il suive l’apprentissage de l’Ordre des Quêteurs. Bientôt il va devoir partir avec Adrienne mener une enquête. Il est question de meurtre, celui d’Agnès la Myope, alors que dans la communauté de la Douceur il n’y a jamais eu de crime depuis plusieurs générations déjà...

Et les autres histoires de "Renaissances"

Renaissances, ce sont aussi les récits futuristes et passionnants de cinq autres autrices et auteurs :

Solange de Paris de Nadia Coste. Une nouvelle très contemporaine sur la consommation raisonnée et locale, sur les échanges inter-générations.

La ferme au Chapeau vert de Florence Hinckel. Un mini thriller glaçant et palpitant, dans lequel une adolescente, réfugiée au cœur de la forêt avec la famille de son petit ami, voit son histoire d’amour comme sa vie virer au cauchemar...

La fresque écrite par Christophe Lambert. Il y rappelle que, même quand tout est une question de survie, l’art reste essentiel.

Les cueilleurs de vent d'Yves Grevet. Quand une communauté vit dans la solidarité et la loyauté.

La fin du monde de Nathalie Stragier, dans lequel l’accès au portable et à internet est réservé aux plus riches.

Jérôme Leroy

Jérôme Leroy (@DR)

Professeur à Roubaix pendant près de 20 ans, Jérôme Leroy se consacre à l'écriture, notamment de romans noirs et de science-fiction pour adultes comme pour la jeunesse.

Sa dernière trilogie post-apocalyptique pour adolescent, à lire à partir de 13 ans, parue aux éditions Syros, s'intitule :

Lou après tout

"Lou après tout", tome 1 "Le grand effondrement", J. Leroy (EDITIONS SYROS)

Une exposition pour accompagner cette lecture

Les éditions Syros et la Cité des sciences et de l’industrie publient donc en coédition ce recueil de nouvelles de science-fiction, Renaissances, 6 histoires qui réinventent le monde. Anthologie à lire avant ou après avoir vu l’exposition appelée Renaissances.

L'exposition sera accessible dès le 6 avril, en mode virtuel, puis, espérons-le, "en présentiel" à partir du 15 juin 2021 à la Cité des sciences et de l’industrie.

Exposition "Renaissances" (SYROS/CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)

Et pour lire encore...

Ce recueil Renaissances : 6 histoires qui réinventent le monde tombe "à pic", car on peut aussi le voir comme une sorte d'écho à un autre roman collectif et futuriste sur le thème de l'écologie, Elle est le vent furieux sorti tout récemment chez Flammarion jeunesse. Marie Pavlenko est venue en parler dans franceinfo junior Livres, et la chronique est à retrouver ici.

"Elle est le vent furieux", roman collectif de S. Adriensen, M. Alhinho, M. Pavlenko, C. Pierré, C. Van Wilder, F. Vesco (FLAMMARION)

