franceinfo junior Livres. "Elle est le vent furieux", roman collectif ultra féminin, ultra écolo, présenté par Marie Pavlenko

"Elle est le vent furieux", roman collectif de S. Adriensen, M. Alhinho, M. Pavlenko, C. Pierré, C. Van Wilder, F. Vesco (FLAMMARION)

Elle est le vent furieux de Sophie Adriensen, Marie Alhinho, Coline Pierré, Cindy Van Wilder, Flore Vesco et l'autrice Marie Pavlenko qui est à l’origine de cet ouvrage est paru chez Flammarion jeunesse, et est à lire à partir de 13 ans (6 janvier 2021).

Elle est le vent furieux, ‘Elle’, c’est Dame Nature, et ‘Elle’, c’est l’héroïne de ce roman collectif à six voix ultra écolo, ultra féminin et ultra essentiel à lire par la jeune génération !

Elle a été patiente, sa patience a été mise à rude épreuve, et maintenant elle ne tient plus. C'est vraiment comme un élastique qu'on a tendu très fort et qui casse ! Marie Pavlenko

Marie Pavlenko est à l’origine de ce projet collectif engagé autour de Dame Nature. Au total, il y a six nouvelles aux styles différents (poésie, science-fiction, jeu littéraire...) et c’est Marie Pavlenko qui fait le liant entre les récits, en signant l’introduction et la conclusion du livre.

Elle y incarne la Nature et Dame Nature veut se venger ! Elle est arrivée au bout de son exaspération, et comme elle le fait avec l’Homme dans ce roman, c’est un cri d’alarme, une sorte d’électro-choc, ou en tout cas une prise de conscience, que ces autrices veulent provoquer chez le jeune lecteur au travers de leurs différentes histoires.

Un projet collectif

C'est offrir une multiplicité de regards et de styles à des lecteurs. C'est profiter du collectif pour s'enrichir Marie Pavlenko

La première nouvelle c’est Monkey palace, la revanche des singes, de Sophie Adriansen : les singes reprennent leur territoire sur l’Homme. Dans franceinfo junior livres nous avions aussi parlé de son roman L'été du changement avec Guillaume Nail.

Nos corps végétaux, de Coline Pierré. Dans cette nouvelle les corps humains deviennent plantes.

Extinction Games, de Cindy Van Wilder : le bilan de Gaïa et sa revanche implacable sur les Hommes. Vous pouvez aussi réécouter la chronique sur la série des Outrepasseurs.

Sauvée des eaux de Marie Alhino, en forme de poème.

Le récit recyclé de Flore Vesco, un jeu littéraire que l’on ne va pas dévoiler... une vraie surprise !

Et Marie Pavlenko signe le chapitre Naître avec le printemps, mourir avec les roses. Dans cette histoire, une jeune fille, Maxine, découvre par quelques petits signes que le Printemps refuse d’arriver. Au fur et à mesure que le temps passe, la vie, sans l’éclosion du Printemps, devient apocalyptique...

Dans chaque histoire Dame Nature se venge et elle ne laisse plus trop d’échappatoire aux Hommes. Heureusement, comme vous le lirez, à la fin Dame Nature semble avoir retrouvé un peu plus de sérénité !

Et c'est un livre 100% écolo : papier recyclé, encre végétale et il n'y a pas de pelliculage plastique sur la couverture !

Le conseil de lecture de Marie Pavlenko

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Editions Albin Michel (octobre 2019). À lire à partir de 9 ans.

"Une écriture remarquable, un très beau texte"... et l'occasion de "revisiter les Classiques !".

L'histoire est celle d'un jeune garçon, transformé en lutin, qui parcourt son pays sur le dos d’un jars, avec qui il se lie d’amitié. Ce roman a été publié en France en 1912 pour la première fois.







"Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède", de S. Lagerlöf (EDITIONS ALBIN MICHEL)

Marie Pavlenko

Marie Pavlenko (©Pascal Ito)

Après avoir été journaliste de presse écrite, Marie Pavlenko a écrit des scénarios (télé, cinéma, BD), des romans pour jeunes adultes : Un si petit oiseau et Je suis ton soleil (Flammarion jeunesse), qui ont remporté de nombreux prix, La Fille-sortilège (Folio SF), la trilogie Le livre de Saskia (Scrineo jeunesse), mais aussi des romans pour enfants : Zombies zarbis (co-écrits avec Carole Trébor - Flammarion jeunesse), Awinita (Little Urban), ou de littérature générale : La Mort est une femme comme les autres (J'ai Lu).

Belles lectures à tous !