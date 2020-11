franceinfo junior livres. #onestprêt, avec Guillaume Nail et son roman "Le cri du homard" !

"Le cri du homard", de G. Nail (EDITIONS GLENAT)

Le cri du homard de Guillaume Nail, éditions Glénat, dans une toute nouvelle collection intitulée #onestprêt, à lire à partir de 13 ans. (octobre 2020).

#onestprêt est une nouvelle collection de romans pour adolescents, dès 13 ans, qui aborde la question de l'urgence climatique "à travers des récits inspirants et positifs, en collaboration avec le mouvement On est prêt"

Faut saisir les commandes. Pointer. Sourire. Les gens doivent sentir la mer. Guillaume Nail

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "Le cri du homard", Guillaume Nail / Version intégrale de l'ITV --'-- --'--

L'histoire

En Normandie, région du Cotentin.

Trois jeunes filles s’ennuient. Elles s’appellent Bao, Gisou et Aurore. Un jour, elles rencontrent un jeune homme, Archambault Monbrial, venu faire un stage à la conserverie « le homard rocquais ». Pour "pimenter" leur été, elles se lancent le pari de le séduire. Aurore est la plus motivée : il faut dire que sa tante dirige cette entreprise, alors pour elle qui n’a pas eu son bac et cherche un petit boulot, c'est une véritable aubaine !. Aurore accepte d’être embauchée sans contrat, trop heureuse de pouvoir se rapprocher du fameux Archambault. Très vite, sa tante lui confie de plus en plus de responsabilités jusqu’à la faire travailler avec le stagiaire sur un projet d’agrandissement de l’entreprise. Subjuguée par le jeune homme dont elle devient la petite amie, elle n'est plus tout à fait elle-même. Elle adhère à un projet d'expansion de la conserverie qui a des conséquences sur l’environnement et s’éloigne de plus en plus des siens et de ses meilleures amies. Arrive Tahar, un jeune militant pour l'écologie, qui lui fait découvrir la nature encore préservée de la région...

Le conseil de lecture de Guillaume Nail

L'été du changement, de Sophie Adriansen, éditions Glénat dans la même collection #onestprêt.

Mylan et Cléa, amis depuis l’enfance, vont vivre chacun des expériences différentes pendant leurs vacances d'été. En Norvège pour l'un, en Malaisie pour l'autre, ils vont être amenés à se poser des questions sur une façon plus respectueuse de vivre avec son environnement.

"L'été du changement" de S. Adriansen (EDITIONS GLENAT)

L'auteur

Guillaume Nail est comédien, il est aussi scénariste et, depuis 2016, auteur jeunesse avec son premier roman Qui veut la peau de Barack et Angela ? (Le Rouergue). Vont suivre, Bande de zazous (Le Rouergue, 2017), Cro Man (Seuil jeunesse, 2018), L’Inversion des pôles (Slalom, 2019-2020, en deux tomes), Magda (Auzou, 2019), et Tracer (Le Rouergue, 2020).

Guillaume Nail (@franceinfo junior Livres / Radio France)

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures dans la sélection de la semaine sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire à soi !

Et pour vous inspirer, vous pouvez même retrouver la liste de la la sélection des Pépites 2020 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine Saint Denis (du 2 au 7 décembre) et pour trouver vos livres, il y a même une carte des libraires qui proposent le "click and collect".

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonnes lectures à tous !