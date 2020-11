franceinfo junior livres. "À quoi rêvent les étoiles" se demande Manon Fargetton

"A quoi rêvent les étoiles", de M. Fargetton (GALLIMARD JEUNESSE)

À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargetton aux éditions Gallimard Jeunesse, est à lire à partir de 13 ans.

Ce roman est sélectionné pour le Prix des Pépites Fiction Ados qui sera remis le 2 décembre lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint- Denis qui, étant donné le contexte, s'est totalement réinventé ! Le programme est à découvrir ici.

Et s'il existait, comme pour les étoiles,des constellations invisibles à l’œil nu reliant les humains ? Manon Fargetton, romancière

L'histoire

Saint-Malo. 5 personnages dont 3 qui se connaissent très bien : Alixe, une adolescente qui veut devenir comédienne ; elle vit avec son père, Armand, très exclusif, dont la meilleure amie, Gabrielle, est la professeure de théâtre d'Alixe.

Et puis, il y a Titouan, un jeune qui est reclus chez lui, et qui vit sa vie au travers de jeux vidéos et de relations virtuelles. Il est relié par un jeu en ligne avec Alixe, sans la connaître de visu. Titouan échange aussi des SMS avec Luce, qu'il ne connaît pas non plus et qui est entrée en contact avec lui par erreur... Et devinez quoi ? C'est grâce à la magie du virtuel que le destin de chacun des personnages va s'entrelacer.

La construction du roman de Manon Fargetton est comme une pièce de théâtre, clin d'œil à Alixe qui rêve d’être comédienne, et à la vie de la romancière...

Manon Fargetton

Manon Fargetton (CHLOE VOLLMER-LO)

Elle a grandi à Saint-Malo et vit maintenant à Paris. Elle a publié son premier roman à l'âge de 18 ans, et elle a ensuite enchaîné avec la publication d'une quinzaine de livres et de nombreux prix littéraires. Manon Fargetton a travaillé dans le théâtre, comme régisseuse lumière, et c'est tout récemment qu'elle a décidé de se consacrer uniquement à l'écriture.

Dix jours avant la fin du monde, chez Gallimard jeunesse, à partir de 13 ans.

"Dix jours avant la fin du monde", de M. Fargetton (GALLIMARD JEUNESSE)

Aux éditions Rageot elle a publié (janvier 2020), en duo avec Jean-Christophe Tixier.

"En plein vol", de M. Fargetton et J-C Tixier (RAGEOT)

Pour les plus jeunes, elle a publié notamment la série Les plieurs de temps, éditions Rageot, dont voici la couverture du tome 4 Charly pour toujours.

"Les plieurs de temps - Charly pour toujours", tome 4, M. Fargetton (RAGEOT)

