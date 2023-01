Hans Sama, ZywOo et Glutonny, les trois Français à suivre cette année

2023 s'annonce riche en couleurs pour les esportifs français et le monde des compétitions de jeu vidéo. De belles échéances s'annoncent, et certains parmi les plus grands champions tricolores doivent rebondir, après une année 2022 en demi-teinte.

Quels sont les esportifs français à suivre en 2023 ? Quels sont ceux dont les objectifs sont les plus élevés ? Questions posées à Laure Valée, consultante esport de franceinfo. Et voici son choix. Steven "Hans Sama" Liv, Matthieu "ZyWoo" Herbaut et William "Glutonny" Belaïd.

franceinfo : Premier français à suivre en 2023, Laure Valée, c'est Hans Sama, 23 ans, star du jeu de stratégie le plus joué au monde : League of Legends.

Laure Valée : Il a 23 ans et ça fait très longtemps qu'il joue, on le voit sur la scène esport depuis ses 17 ans. Il est très apprécié par les fans. Pour sa personnalité et ses performances. C'est l'un des meilleurs joueurs français de League of Legends, sinon le meilleur aujourd'hui. Il revient d'un an passé aux États-Unis, une année qui ne s'est pas très bien passée pour lui. Et là, il rejoint la meilleure équipe d'Europe : G2, qui jouera le titre européen cette saison et visera aussi le titre de champion du monde à la fin de l'année.

Autre joueur français qui sera très en vue, c'est Matthieu Herbaut, 22 ans, plus connu sous son pseudonyme, ZywOo. L'un des meilleurs joueurs au monde sur le jeu de tir Counter Strike.

"Zinédine ZywOo" comme les fans l'appellent aussi, parce que c'est un prodige. Lui aussi est l'un des meilleurs joueurs du monde sur son jeu. Il faut remettre les choses dans leur contexte, ce jeu, Counter Strike, c'est un jeu sur lequel les Français ont longtemps brillé. Il y a eu un petit passage à vide et ZywOo incarne une renaissance à la française. Il sort d'une année en demi-teinte, je dirais, avec l'équipe française Vitality, mais une formidable échéance l'attend, le plus gros tournoi de l'année sur Counter Strike, le Major, qui sera organisé à Paris en mai prochain.

Et puis il faudra suivre aussi la saison de William Belaïd ? Glutonny, 27 ans qui joue à Super Smash Bros, jeu qui regroupe les personnages iconiques de l'univers Nintendo ?

Glutonny, c'est mon chouchou ! Il s'est illustré l'an dernier aux États-Unis, là où les plus gros tournois sur ce jeu sont organisés. Il faut savoir que les Nord-Américains dominent d'habitude sur Super Smash Bros, mais notre Français a réussi à battre les meilleurs joueurs au monde. J'ai hâte de voir ce que cela va donner pour lui cette année, et s'il peut aller encore plus loin !