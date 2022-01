Une nouvelle édition du guide "des proches aidants pour les nuls"

Les éditions First publient une nouvelle mouture du "Guide des proches aidants pour les nuls", utile pour les 11 millions de personnes le plus souvent livrées à elles-mêmes pour aider leurs familles ou leurs proches.

C'est parce qu'ils sont proches aidants que Marina Al Rubaee et Jean Ruch se sont donnés pour mission d'écrire Le livre : Les proches aidants pour les nuls, aux éditions First, pour les 11 millions d'aidants en France. Un proche aidant c’est une personne (conjoint, enfant, parent, ami, voisin) qui soutient une personne âgée, malade, handicapée ou en situation de perte d’autonomie.

En 2021, les proches aidants représentent plus de 11 millions de personnes. Le plus souvent laissées à elles-mêmes, ces personnes s’épuisent à la tâche dans un sentiment aigu de solitude et une non-reconnaissance de l’ensemble de la société.

Plus la société vieillit, plus il y a d'aidants

Ce livre a pour ambition de reconnaître le travail silencieux de ces millions de personnes, de leur fournir des informations souvent difficiles à trouver sur les aides, les soutiens possibles et les bons réflexes à acquérir pour survivre.

La nouvelle édition des aidants familiaux est à jour des dernières dispositions législatives, et des nouveaux dispositifs existants. Ce livre est écrit par Jean Ruch, entrepreneur social et aidant familial, avec l’aide de la journaliste Marina Al Rubaee, spécialisée dans le secteur social et médico-social, tous deux proches aidants.

En ce qui concerne les partenaires, le Comité national Coordination Handicap (CCAH) s’est intéressé à la question des aidants en France, véritable phénomène de société. Pour sensibiliser le public à cette question, le CCAH a consacré plusieurs ouvrages aux salariés aidants ou à la place des jeunes aidants. Dans le monde du travail, le thème des aidants est plus récent.

Comment concilier vie personnelle et vie professionnelle ?

Comment prendre en compte les contraintes de la vie complexe de certains aidants ? Il existe des solutions adaptées aux entreprises, et le CCAH les aident à les mettre en place. Enfin, avec Les proches aidants pour les nuls, le CCAH propose un tour d’horizon des solutions existantes qui seront utiles à tous au quotidien.

Depuis 2015, la Fondation APRIL publie un baromètre annuel des aidants avec BVA, pour évaluer la perception des Français sur le rôle d’aidants. En 2021, on a constaté qu’1 français sur 5 déclare apporter bénévolement de l’aide à un ou plusieurs proches, en situation de dépendance. Que 66% des aidants sont des actifs et qu’un aidant sur deux a le sentiment d’être seul et démuni dans son rôle.



Pour leur donner la parole, La Fondation APRIL a lancé une websérie et plateforme de témoignages “Paroles d’Aidants” avec des portraits.