franceinfo seniors. "Oldyssey" donne la parole aux anciens du monde entier

Ce qui nous a aussi marqué au Japon et qui est certainement propre à ce pays, c’est la manière dont les Japonais peuvent se mobiliser quand ils croient en une méthode qui fait ses preuves

Nous n’avons pas retrouvé le même principe de précaution. In fine, ça amène à la création de lieux de vie qui sont épanouissants pour les personnes âgées, parce qu’on se permet beaucoup de choses

Les anciens au Japon travaillent longtemps

D'abord ils travaillent pour être considérés comme utiles à la société et puis beaucoup travaillent parce qu’ils n’ont pas le choix, leur retraite étant trop faible ! Les entreprises de plus de 30 employés sont obligées d'embaucher en priorité leurs anciens salariés de plus de 60 ans.