franceinfo seniors. "Force Femmes" agit pour l'emploi des femmes de 45 ans et plus

Rencontres des Entrepreneuses en Action à la Mairie de Bordeaux le 6 novembre 2018. (FORCE FEMMES)

Créée en octobre 2005 par des femmes chefs d'entreprise, Force Femmes est née d'une dynamique collective de solidarité de femmes qui ont désiré s'engager personnellement sur le thème de l'emploi.

Les femmes de plus de 45 ans représentent une force pour l'entreprise et non un poids

Constituée d'une équipe d'une dizaine de salariées, l'association regroupe plus de 800 bénévoles issues des Ressources Humaines et de l'entreprenariat, et est soutenue par des organismes publics et des entreprises engagées dans la lutte contre la discrimination à l'emploi des femmes de plus de 45 ans.

"Force Femmes" est présente dans 12 villes françaises

L’association permet la rencontre, la mise en relation et la création d’une dynamique collective solidaire de ces femmes qui sont très souvent en situation d’auto-jugement et auto-discrimination.

Quel que soit l’âge, le genre ou le milieu social, le licenciement, la recherche d’emploi et le chômage constituent des expériences éprouvantes et confirment la gravité des situations.

Pour une femme de plus de 45 ans, les obstacles se cumulent et se révèlent multiples

Aux difficultés d’ordre professionnel s’ajoutent une réalité familiale et personnelle compliquée :

- divorce,

- maladie

- enfants et parents à charge...

La précarité guette et les incertitudes de retrouver du travail aussi.

Ce triple prisme – âge, genre et statut professionnel – fait de l’association "Force Femmes" une structure unique qui accompagne des femmes trop souvent discriminées et ayant besoin d’un accompagnement spécifique :

- écoute,

- aide personnalisée,

- prise en compte de leurs besoins,

- orientation ou réorientation vers des formations,

- resocialisation,

- remise en confiance



24 000 femmes ont été accompagnées depuis 2005.

46% de réinsertion

800 bénévoles et 12 antennes en France.

Durée d’accompagnement moyen : 9 mois

Mais aussi les Universités de Force Femmes - 4 février 2019

Débat, témoignages, ateliers pratiques et Forum autour de la recherche d'emploi et de la création d'entreprise composeront cette journée unique permettant ainsi d'aider plus d'un millier de femmes attendues. Les Universités de Force Femmes

Lundi 4 février 9h-18h

Maison de la Chimie

28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Métro Invalides

