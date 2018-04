franceinfo seniors. Des seniors épanouis

Des seniors très épanouis (Qape)

La 20e édition du salon des seniors à Paris du 5 au 8 avril porte de Versailles va démontrer que les seniors sont en grande forme. Le dernier baromètre de Cogedim Club en atteste.

Les seniors sont de grands actifs

1000 seniors ont été sondés par téléphone et ce qui ressort de ces entretiens c'est leur épanouissement personnel. Plus de la moitié des personnes âgées de 55 ans et plus, pratique une activité physique et lit un livre au moins une fois par semaine.

Le baromètre annuel 55+ Cogedim Club montre que la lecture arrive en tête des loisirs



- 57% lisent au moins une fois par semaine

- 40% tous les jours ou presque

- 55% des seniors pratiquent des activités physiques au moins une fois par

semaine



Se sentir bien chez soi

- l’entretien et le design de la maison occupent 72% des seniors

- le jardinage prend pas mal de place dans la semaine (66%)

- 72% sont bricoleurs

- 21% sont créatifs et ils sont près de 1 à 5 à faire du bénévolat



Avoir accès aux activités et aux loisirs sont des critères essentiels pour rester actif

L’accès aux lieux d’activité joue un rôle essentiel dans le bien vieillir, la proximité est très importante et déterminante. Si les seniors restent actifs, c'est la distance avec le domicile qui constitue le principal obstacle pour pratiquer des loisirs (32%). Ce sentiment est encore plus ressenti dans les communes rurales (48%) ou de moins de 20 000 habitants (42%).

Vivre en cœur de ville leur permet de maintenir un lien social permanent et ainsi de conserver une certaine autonomie, gage de bien vieillir Jérôme Navarre, directeur de Cogedim Club

Le salon des seniors 20e édition à Paris porte de Versailles du 5 au 8 avril.