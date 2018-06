franceinfo seniors. Des moyens de locomotions humainement connectés

Mon copilote, vous aide à vous déplacer d'une façon humaine. (moncopilote)

Comment faire voyager en toute confiance une personne handicapée, des personnes âgées ou à mobilité réduite ? Des plateformes de co-voyages solidaires voient le jour et mettent en relation des accompagnateurs et des voyageurs, qui le temps de leur séjour, ou de leur déplacement, auront besoin de ces voyageurs solidaires, qui se trouvent à proximité.

Entraide et solidarité

Faciligo est un service qui fonctionne dans tous les modes de transports, pour des petits déplacements ou des longs voyages, pour permettre à tous de "voyager mieux et moins cher". Faciligo généralise ainsi l’entraide et incite à plus de solidarité.

Ce réseau social facilite la mobilité pour tous par la mise en relation de voyageurs à mobilité réduite (PMR) avec des voyageurs soucieux de prêter main forte.

Comment ça marche ?

Je suis accompagnateur

Je rends service et gagne de l'argent ou fais don de ma cagnotte à une association.



Je suis accompagné

Je me déplace en sécurité, je gagne en autonomie et ne dépends plus de mes proches.



Pour les trajets dans ma ville

Je gagne 1,50 euro / voyage Je paie dès 1 euro / voyage



Pour ceux qui me font sortir de ma ville

Je gagne 6 euros / heure ou billet gratuit Je paie dès 3 euros / voyage

Réservez votre billet de train

Être accompagné / Accompagner

Mobilité et accessibilité

Faciligo souhaite répondre aux problèmes d’isolement et de dépendance des personnes à mobilité réduite. En effet, on estime aujourd’hui à 22 millions le nombre de personnes dépendant de la disponibilité de leurs proches pour voyager.

Selon la SNCF, ce sont même 5 à 6 millions de Français qui ont tout simplement renoncé à prendre le train pour voyager :

- personnes âgées,

- personnes handicapées moteur ou sensorielles,

- personnes invalides temporairement,

- femmes enceintes…



Nombreux sont ceux qui rencontrent quotidiennement des difficultés pour se déplacer à pied, en voiture, dans les transports en commun. Face au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap, la baisse du pouvoir d'achat et le coût des transports constituent également un frein aux déplacements des Français.

Innovation, mobilité, solidarité avec Mon copilote

C'est l'occasion de faire de son trajet un bon moment de solidarité. C'est aussi faciliter la mobilité de manière simple et humaine en créant du lien social. L'objectif est de mobiliser quelque 50 accompagnés et 250 accompagnateurs. Les accompagnements peuvent se faire sur des déplacements quotidiens ou sur du temps libre.

Tous les modes de transport sont possibles

- à pied

- en bus, voiture

- en train

Tout le monde peut être accompagnateur. Une formation est toutefois proposée aux accompagnateurs.