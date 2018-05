franceinfo seniors. Des aidants de plus en plus nombreux et seuls

Les aidants, une réalité très présente. (kovers)

Les aidants familiaux sont des proches d’une personne en situation de dépendance. Ils s’occupent d’elle tous les jours et souvent cumulent leur vie personnelle et professionnelle. Mais comment aider les aidants, dont la vie devient souvent particulièrement compliquée ?

ll y a 11 millions d’aidants - familiaux et professionnels - en France

4,3 millions : c’est le nombre de personnes qui aident au quotidien, financièrement ou par un soutien moral, une personne de 60 ans et plus.

L’âge moyen des aidants familiaux est de 60 ans, souvent, ils s’occupent de leurs parents âgés e 85 ans.

- 48% des aidants finissent par être atteints d’une maladie chronique.

- 55% des aidants seraient intéressés par des formations

- 10% seulement en ont déjà bénéficié.

Le rôle de l'aidant

Les aidants jouent un rôle de coordinateur auprès des différents intervenants professionnels et permettent le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Il y a aussi les jeunes aidants, enfants, adolescents qui vivent cette charge psychologique et physique.

L’association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE, s'occupe de la question de ces enfants, adolescents et jeunes adultes en situation d’aidant au quotidien d’un proche parent (mère, père, frère, sœur ou grand-parent) malade et/ou handicapé.

Cette question des jeunes aidants reste taboue en France. Ils sont invisibles et pourtant on estime qu’ils sont environ 500 000, ce qui veut dire un par classe.

Que faut-il faire ?

- Faciliter l’accès à l’information et aux professionnels qualifiés qui les soutiendront dans leur rôle.

- Encourager le soutien médical et psychologique, pour pallier à l’usure psychologique et psychique vécue par les aidants.

- Former et accompagner les aidants familiaux.

Et la loi, dans tout ça ?

La loi d’adaptation de la société au vieillissement reconnaît le statut d’aidant familial. Elle prévoit également de leur accorder un droit au répit, afin de permettre par exemple de profiter de séjours adaptés en compagnie des personnes dépendantes qu’ils accompagnent. Enfin elle prévoit de mettre en place des mesures d’accompagnement pour les aidants salariés, qui sont de plus en plus nombreux, notamment au sein des entreprises. Elle a pour objectif de mobiliser les institutions et l’opinion autour du rôle de ceux qui aident un proche au quotidien.

Le droit au répit pour les aidants

La loi ASV (la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement) a également permis d’instaurer un "droit au répit" pour permettre aux proches-aidants de se reposer et de s’accorder du temps libre, ainsi qu’une aide au répit.

Le plan d’aide APA (Allocation Personalisée d'Autonomie) de la personne âgée peut ainsi être majoré jusqu’à près de 500 euros par an, au-delà des plafonds de l’APA, pour financer par exemple le recours à de l’accueil temporaire en établissement ou en accueil familial ou des heures d’aide à domicile supplémentaires

Il existe aussi par exemple la Compagnie des aidants. C'est un réseau d'entre-aide, constitué sur toute la France. Echange d'expériences, d'idées, d'adresses, de matériels...

Je t'aide est un collectif pour les aidants avec :

- un conseil d'aidants

- un conseil scientifique pour accélérer la reconnaissance des aidants, pour une prise de conscience collective, citoyenne, politique, individuelle, pour faire progresser le droits des aidants.

Il y a également, le café- mémoire de France Alzheimer, qui est un espace de rencontre pour aider les familles à faire face à la maladie.

Le café des aidants

Les plateformes d'accompagnement et de répit

Le livre d'Annie de Vivie : J'aide mon parent à vieillir debout. Devenir aidant en 10 conseils.