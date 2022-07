franceinfo junior. Une mission spatiale va étudier une comète

Il n’y a pas que la Lune dans le viseur des agences spatiales, il y a les comètes aussi. C’est l’objet de l’une des prochaines missions adoptée au début de l’été par l’Agence spatiale européenne (ESA). Le nom de cette mission inédite : "Comet Interceptor". Ce sera la première à étudier une comète issue des confins du système solaire, et peut être même en dehors.

ESA’s @cometintercept mission to visit a #comet has just been ‘adopted’ meaning the study phase is complete and, following selection of the spacecraft prime contractor, work will soon begin to build the mission

