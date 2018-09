franceinfo junior. Un photographe a suivi le parcours d'un enfant migrant en France

"Les soucis s’accumulent dans mon cœur." Paris, janvier 2010. (OLIVIER JOBARD / MYOP)

Avec son appareil photo, Olivier Jobard a suivi depuis 2010 le parcours de Gorban, un enfant migrant débarqué d'Afghanistan en France à l'âge de 12 ans. Son travail "Gorban, né un jour qui n'existe pas" est exposé jusqu'au 16 septembre au festival Visa pour l'image, à Perpignan (Pyrénées orientales). Depuis plusieurs années, le photographe suit le parcours de Gorban, un jeune Afghan arrivé seul en France, sans sa famille, à 12 ans. A l'époque, avec un groupe d'autres migrants, il dormait dans la rue, faute de logement. Yuna et Brunhilde ont à peu près le même âge, ce sont elles aujourd'hui qui prennent le micro de franceinfo junior pour interviewer Olivier Jobard.

C'est Brunhilde qui pose la première question : "Comment l’avez-vous rencontré et pourquoi ce sujet vous a intéressé ?" Olivier Jobard, qui avait déjà réalisé un reportage photo pour suivre des migrants sur la route, explique : "Je l'ai rencontré un peu par hasard, j'habitais dans le coin où il dormait. Il venait d'arriver à Paris en 2010, il avait 12 ans. Ils étaient à la rue, ça m'avait choqué. (...) J'ai essayé de prendre contact avec eux. Gorban voulait vraiment témoigner des difficultés qu'il avait eues sur la route."

"Un garçon de 12 ans qui a parcouru 12 000 km"

L'occasion aussi de rappeler le long parcours de ce jeune migrant, qui a quitté très tôt son pays. "Gorban a pris la route très jeune, à 8 ans et demi pour retrouver son père et son grand frère en Iran (...). Il a travaillé dans une briquerie, il a travaillé très jeune. Son grand frère est parti sur la route pour aller en Europe. Gorban, un an après, a voulu suivre les traces de son grand-frère", explique Olivier Jobard. Le jeune garçon a notamment a traversé la montagne entre l'Iran et la Turquie durant plusieurs jours avec un passeur, puis il a pris un bateau pour arriver sur une île grecque. Il a ensuite dû embarquer dans un camion pour passer la frontière avec l'Italie, avant d'arriver en France :"Quand je l'ai vu à Paris, il venait juste d'arriver. C'était un petit garçon de 12 ans, qui avait traversé près de 10 000 ou 12 000 km pour venir en France. Il n'avait rien sur lui : un tee-shirt, un pantalon... Il arrivait les mains vides dans un pays qu'il ne connaissait pas, il ne parlait pas la langue."

Brunhilde se demande comment le photographe a réussi à obtenir la confiance du jeune Afghan, pendant toutes ces années de reportage. "Pour Gorban, la confiance s'est instaurée rapidement. Il aurait fait confiance à n'importe qui, il était tellement démuni. La première personne qui lui tendait la main, il l'aurait prise", répond le photographe.

►►► Pour écouter les questions de nos deux jeunes intervieweuses du jour et les réponses du photographe Olivier Jobard, vous pouvez réécouter notre émission du jour en entier.

