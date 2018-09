franceinfo junior. Comment lutter contre le réchauffement climatique ?

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Paris, le 8 septembre, répondant à un appel citoyen pour faire des enjeux climatiques une priorité du gouvernement. (LEON TANGUY / MAXPPP)

C'est la toute première édition. Le Sommet mondial pour l'action climatique s'ouvre mercredi 12 septembre à San Francisco aux États-Unis. Des maires, des gouverneurs, des élus, des patrons du monde entier se retrouvent pour interpeller les dirigeants sur leurs engagements, parfois faibles, contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. En France, ce sont les citoyens qui se sont mobilisés le week-end dernier, en marchant pour le climat dans plusieurs villes de France. Ce mouvement est né suite à la démission du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Au quotidien, que font les villes pour lutter contre le changement climatique ? Et d'ailleurs, à quoi est dû ce changement ? Pour en parler, au micro de franceinfo junior, Emma, Manak et Yassine, élèves en CM2, posent leurs questions à Olivier Blond, président de l'association Respire, qui milite pour l'amélioration et la préservation de la qualité de l'air.

C'est Manak, élève en CM2, qui ouvre l'émission avec sa question : "Est-ce que le réchauffement climatique est dû à la pollution, par exemple à cause des voitures ?" Notre invité lui répond : "Les voitures, les avions, les usines et même l'agriculture, il y a tout un ensemble d'activités humaines qui dégagent des molécules dans l'air, en quantité immense puisqu'on compte 30 milliards de tonnes de CO2 par an, c'est trois millions de fois le poids de la tour Eiffel. C'est tellement gigantesque que cela perturbe le climat."

"Nos amis" les arbres

Pour lutter contre le réchauffement de la planète, Yassine imagine une solution sous forme d'interrogation : "Est-ce qu’on a besoin de ventilateurs pour lutter contre le réchauffement ?" Notre invité explique : "Tu imagines bien la taille du ventilateur qu'il faudrait pour refroidir la Terre. (...) La vraie solution, c'est d'empêcher que la Terre ne se réchauffe. Cela veut dire qu'il faut émettre moins de ces gaz qu'on appelle 'à effet de serre' et qui provoquent le réchauffement."

De son côté, après avoir jeté un oeil par la fenêtre de sa classe, Emma demande : "Est-ce que si on plante plus d’arbres, cela va vraiment lutter contre le réchauffement climatique ?" L'occasion pour notre invité du jour, Olivier Blond, président de l'association Respire, de lister les superpouvoirs des arbres : "Quand ils poussent, ils capturent les gaz et les transforment en bois. En capturant ces gaz, cela fait qu'il y en a moins dans l'air et donc les arbres luttent vraiment contre le réchauffement climatique. En plus, les arbres font de l'ombre, ce qui n'est pas négligeable quand il fait chaud, quand il y a une canicule. Ils rendent aussi la ville plus belle, ils diminuent le bruit. Bref, les arbres sont nos amis."

Prendre son vélo et manger local

Manak se demande de son côté si des villes ont mis en place des lois pour diminuer le réchauffement climatique. "Il y a un très grand nombre de villes qui s'engagent pour lutter contre le changement.", explique le président de l'association qui agit pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air. Il liste les actions possibles prises par des villes comme "encourager le vélo, décourager la voiture, faire des économies d'énergie en isolant mieux les bâtiments par exemple. Mais chacun peut faire quelque chose ! Par exemple, toi, tu peux prendre le vélo un peu plus souvent." Olivier Blond rappelle aussi les actions que les citoyens peuvent mener au quotidien comme manger local.

"Que fait Emmanuel Macron contre le réchauffement climatique ? Et des villes comme Saint-Ouen ?" Pour entendre toutes les questions de nos jeunes journalistes du jour, élèves en CM2 à l'école PEF de Saint-Ouen, et les réponses de notre invité, vous pouvez retrouver notre émission franceinfo junior en entier sur cette page. Ce mercredi, au micro, Manak, Emma et Yassine interviewent Olivier Blond, président de l'association Respire.

