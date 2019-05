franceinfo junior. Quel est le rôle des députés européens ?

L'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin). (JULIEN PASQUALINI / RADIO FRANCE)

34, c'est le nombre de listes pour les élections européennes validées par le ministère de l'Intérieur français après avis du Conseil d'État. Ce nombre de 34 listes pour les élections européennes est un record en France, cela correspond à plus de 2 600 candidats. En 1999, lors du dernier scrutin européen, il y avait seulement 20 listes. En France, le vote pour ces élections européennes aura lieu dimanche 26 mai. En attendant, franceinfo junior fait le point sur le rôle des eurodéputés, que vont choisir les électeurs. Au micro, des collégiens posent leurs questions, ils viennent du collège Gaëtan Denain de Compiègne (Oise). Pour leur répondre : Angélique Bouin, journaliste correspondante de franceinfo à Bruxelles (Belgique), où se trouvent des institutions de l'Union européenne.

C'est Quentin, élève en sixième, qui pose la première question sur le sujet du jour : "À quoi ça sert des députés ?" Angélique Bouin lui répond : "Ça sert à te représenter le jour où tu seras en âge de voter. Le député européen – qu'on appelle 'eurodéputé' – représente les citoyens de tous les Etats membres de l'Union, c'est-à-dire de tous les pays qui la composent." Aujourd'hui, l'UE (Union européenne) compte 28 pays, mais il y en aura 27 si le Royaume-Uni quitte l'Union.

Mais quel est son travail ? "C'est d'abord de faire des lois dans des domaines assez précis comme l'environnement, la santé ou le travail, détaille la journaliste. Pour préparer ces lois, il travaille en groupes qu'on appelle des commissions, ça se passe à Bruxelles. Une semaine par mois, il va à Strasbourg où il y a des débats et des votes publics sur les lois." Les députés européens ont, par exemple, voté la fin des frais d'itinérance pour les téléphones.

De son côté, Fatoumata veut savoir combien de députés compte l'Europe ? "Il y en a 751 et on va encore en élire 751" mais il n'y en aura plus que 705 si les Britanniques quittent l'Union. À quel âge on peut devenir député ? Est-ce qu'il travaille seul ? Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior du jour sur le rôle et le travail des eurodéputés.