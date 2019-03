franceinfo junior. C'est quoi les élections européennes ?

L'hemicycle du Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin). (PATRICK SEEGER / AFP)

Le vote pour les élections européennes aura lieu dans deux mois, le dimanche 26 mai, et les partis sont déjà en campagne. franceinfo junior explique ce scrutin et ses enjeux aux plus jeunes. Au micro, des élèves de CM1-CM2 de l'école Romainville à Paris interviewent Olivier Costa, politologue à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Il répond aux enfants en duplex depuis les locaux de France Bleu Gironde.

705 députés européens vont être élus

Au micro, Ibrahima pose la première question : "Pourquoi il y a des élections européennes ?" Olivier Costa, politologue, lui répond : "On a des élections européennes depuis 1979. L'Union européenne existe depuis plus longtemps que ça, mais au début, elle servait surtout à arranger le commerce entre les pays, les gens ne s'en souciaient pas beaucoup. Mais au fil du temps, l'Union européenne a commencé à intervenir sur beaucoup de sujets. Donc on a pensé qu'il fallait que ce soit plus démocratique, que les gens puissent décider parce que les décisions de l'Union européenne changent leur vie." C'est pour cela que des députés européens sont désormais élus, tous les cinq ans. Cette année, 705 députés vont être choisis, dont 79 pour la France.

Mais ces élections, "ça sert à élire quelqu'un qui dirige l'Europe ?" demande Inès. "On élit des gens qui vont diriger l'Union européenne" car quand l'UE prend des décisions, "elles vont s'appliquer dans tous les 27 États", répond Olivier Costa. L'UE peut ainsi prendre des décisions concernant plusieurs domaines comme l'agriculture, la protection de l'environnement, le commerce ou les droits des consommateurs, précise l'invité de franceinfo junior.

Près de 100 lois votées par an

"Mais à quoi ça sert un député ?" veut savoir Inès. "Les députés européens votent les lois européennes, répond Olivier Costa, de l'IEP de Bordeaux. Il y a à peu près 100 lois qui sont adoptées tous les ans. Les députés doivent donner leur avis sur ces lois et peut-être les changer s'ils pensent qu'elles ne sont pas bien." Ils ont un autre rôle : "Ils élisent la Commission européenne et ils contrôlent leur travail. La Commission, c'est le gouvernement de l'Union européenne." Les députés mènent ce travail depuis le Parlement européen, situé à la fois à Bruxelles (Belgique) et à Strasbourg (France), les députés voyageant entre les deux villes. Sur cette page, vous pouvez écouter en entier notre émission du jour sur les élections européennes à venir.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)