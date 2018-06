franceinfo junior. Quand des ados prennent le micro pour découvrir le travail des députés

Des élèves de troisième du collège Jacques Twinger de Strasbourg ont interviewé leur député (LRM) Thierry Michels dans les locaux de France Bleu Alsace mi-mai, avec l'aide de la journaliste Maud Czaja. (Mon Micro citoyen ! / France Bleu Alsace)

Mais à quoi servent les députés une fois élus ? À quoi ressemble leur quotidien ? C'est armé de ces questions que des élèves de troisième ont interviewé des élus de leur circonscription. Avec leur classe, ils ont participé à la première saison de l'opération "Mon micro citoyen !", menée par l'association Ma caméra chez les pros avec les radios France Bleu et franceinfo.

En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, ce projet a pu être conduit dans cinq académies : Lille, Nice, Paris, Rennes et Strasbourg. Des élèves scolarisés dans des quartiers populaires et des zones rurales ont ainsi travaillé de concert avec des journalistes de France Bleu. Leur mission : interviewer les nouveaux et nouvelles députées de leur circonscription. Préparation de l'interview, entretien, montage. Le résultat de ces échanges devait ensuite faire l'objet d'une diffusion sur l'antenne locale de France Bleu.

Cinq élèves du Collège Jacques Twinger à Strasbourg (Bas-Rhin) ont ainsi interrogé le député (LRM) Thierry Michels, avec la journaliste Maud Czaja. Ils ont travaillé ensemble au collège et à la radio : préparation des questions, interview dans les conditions du direct, un peu de montage. Leur interview a été diffusée dans la matinale de France Bleu Alsace le 10 mai. Plus à l'ouest, en Ille-et-Vilaine, les élèves d'une classe de 3e du collège rennais Les Chalais ont rencontré et interviewé le député (LRM) Mustapha Laabid. Avec l'élu, ils ont aussi pu visiter l'Assemblée nationale, comme le racontent nos confrères de France Bleu Armorique qui ont mené ce projet avec les élèves.

► Au micro de franceinfo junior vendredi 15 juin, des collégiens racontent leur expérience et ce qu'ils ont appris, à la fois du métier de journaliste et du travail des députés.

