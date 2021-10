franceinfo junior. Pourquoi parle-t-on de tensions entre la France et l'Algérie ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au vendredi à 14h21 et 16h21

Les élèves de CM2 de l’école élémentaire publique d’application Saint-Sébastien, à Paris, dans le 11e arrondissement, entendent parler des tensions actuelles entre la France et l'Algérie. Hasni Abidi, politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen de Genève, répond à toutes leurs interrogations sur le sujet.



Gaspard, 10 ans, pose la première question de cet échange avec le spécialiste, "J'ai entendu que l'Algérie avait fermé ses frontières militaires avec la France, est-ce que la France va faire pareil ? Et quelles conséquences cela va faire ?". Gnioukhourou, 10 ans, se demande, "pourquoi les Algériens ont mérité qu'on réduise le nombre de visas ?". Iseult, 10 ans, s'interroge car pour elle, "ça fait très longtemps qu'il y a eu la guerre, et pourquoi les problèmes reviennent-ils maintenant ?". Iseult pose aussi cette dernière question, "comment les problèmes entre la France et l'Algérie peuvent s'arranger ?".

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior à propos des tensions entre la France et l'Algérie.