franceinfo junior. Pourquoi le pétrole est-il si cher ?

Une pompe à carburants. (STÉPHANIE BERLU / FRANCE-INFO / RADIO FRANCE)

Les cours du pétrole ont flambé en début de semaine. C'est le résultat des attaques qui ont touché des installations pétrolières en Arabie saoudite samedi 14 septembre. Elles ont brièvement privé le royaume de la moitié de sa production. Plus de 10% pour le brent de mer du Nord, qui a atteint un niveau sans précédent depuis la guerre du Golfe en 1991, et près de 9% pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), qui a connu sa plus forte hausse journalière depuis le 22 juin 1998, comme le raconte cet article de notre rédaction.

Mais c'est quoi le pétrole ? Pourquoi il est cher alors qu'il pollue ? Quatre enfants, élèves en CM1 à l'école Saint-Lambert à Paris, interviewent Matthieu Auzanneau. Il est un auteur et blogueur spécialiste d'écologie et d'économie, directeur du think tank de la transition énergétique The Shift Project. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur le pétrole.