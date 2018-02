franceinfo junior. Pourquoi existe-t-il deux Corées ?

Une carte montrant Séoul (Corée du Sud) et Pyongyang (Corée du Nord), tirée du "Reference atlas of the world". (GETTY IMAGES)

Les JO d'hiver de PyeongChang signent-ils le réchauffement des relations entre les deux Corées ? Plusieurs sportifs nord-coréens participent aux Jeux et des hockeyeuses des deux Corées ont joué sous le même maillot samedi 10 février. Ce même jour, le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, a déjeuné à Séoul avec Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Pourtant, deux jours plus tôt, à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux, la Corée du Nord a organisé un défilé militaire à Pyongyang pour célébrer le 70e anniversaire de son armée. L'événement sportif ne semble donc pas faire oublier les tensions dans la région et avec le reste du monde, notamment les États-Unis.

Pourquoi cette séparation ?

Au micro de franceinfo junior, des collégiens posent leurs questions sur ce sujet. Pour leur répondre, Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant chercheur à Sciences-Po.

Marcus 13 ans, Jean-Marc et Alexandre 12 ans (RADIO FRANCE / ESTELLE FAURE)

