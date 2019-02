franceinfo junior. Pourquoi des personnes croient-elles aux théories du complot ?

La pyramide et l'oeil sont des symboles que certains conspirationnistes attribuent aux "Illuminati". (APIC/RETIRED / HULTON ARCHIVE)

Les personnes s'informant en priorité via les réseaux sociaux croient davantage aux fausses infos : c'est la conclusion du troisième volet de l'enquête de la fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch réalisée par l'Ifop, que franceinfo révèle en exclusivité lundi 18 février. Ainsi, 46% des moins de 35 ans trouvent leur infos en priorité sur Internet, selon ce sondage. Pour parler du sujet dans franceinfo junior : Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Pour l'interroger : Nesrine, Sarah, Lilou et Sonia, élèves en cinquième au collège Roland Dorgelès à Longvic (Côte-d'Or).

Au micro, les élèves discutent entre elles des théories dont elles ont entendu parler et qu'elles croient plus ou moins : la mort de Michael Jackson, celle du rappeur XXX Tentation... Ce qui inspire cette analyse de notre invité du jour : sur ces deux théories, "on a les mêmes procédés de manipulation que ceux qu'on utilise pour faire croire qu'un attentat est l'oeuvre de la CIA ou des services secrets."

Société secrète et manipulation

Mais au fait, c'est quoi une théorie du complot ? C'est une théorie dont le but "est essayer d'expliquer et de montrer qu'on nous manipule, qu'il y a une société secrète, des gens issus du pouvoir, de l'élite... qui cherchent à manipuler la population pour conserver ce pouvoir", explique Jérémie Peltier, de la Fondation Jean Jaurès.

Mais "pourquoi ces théories existent ?", demande Nargis, élève en cinquième. "L'une des raisons qui explique pourquoi des personnes peuvent croire les théories du complot, c'est que c'est rassurant d'expliquer quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi en France notamment, on a beaucoup vu ces théories au moment des attentats." Il faut aussi savoir qu'"il y a des groupes qui se servent de ces théories pour monter les populations contre les autres", ajoute Jérémie Peltier. Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier notre émission du jour sur les théories du complot.

