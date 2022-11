franceinfo junior. Les enfants aussi ont droit à une vie privée

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Le défenseur des enfants Eric Delemar, adjoint à la Défenseure des droits, est l'invité de franceinfo junior jeudi 17 novembre. À l'occasion de la journée pour les droits de l'enfant, il publie un rapport sur le droit à la vie privée des enfants. On en parle dans franceinfo junior avec des élèves de CM2 de l'école Pef de Saint-Ouen-sur-Seine.

Les enfants ont leur avis sur le sujet et beaucoup de questions. Comme sur le consentement avant de prendre en photo les enfants et de les poster sur Internet. Comme l'explique Lamine : "Si on poste une photo de moi quand je viens de me réveiller, ça ne me plait pas, il faut qu'on demande l'avis avant". Ce que confirme l'invité en réponse aux enfants. L'occasion pour Eric Delemar d'expliquer ce qu'est la vie privée des enfants : "On n'a pas à attendre 18 ans pour avoir une vie privée. Ça inclut le respect de l'intimité, de sa chambre, de la salle de bains, du corps."

Lucas de son côté se demande pourquoi les droits de l'enfant ont été inventés. Lila demande si le défenseur est "comme un avocat mais pour les enfants". Voici une nouvelle question d'élève au micro de l'émission pour le Défenseur des enfants : "Est-ce que vous avez droit de mettre les enfants en prison ?" veut savoir Camille.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission consacrée à la vie privée des enfants et au rôle du Défenseur des enfants.