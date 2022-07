franceinfo junior. L'explorateur Jean-Louis Etienne répond à des questions d'enfants

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

Cet été, les enfants de franceinfo junior jouent les explorateurs : lundi 4 juillet, direction les pôles Nord et Sud avec les aventures du médecin explorateur, Jean-Louis Etienne.

Jean-Louis Etienne a été le premier à atteindre seul le pôle Nord en 1986. C'est au pôle Sud qu'il veut continuer ses explorations, avec le projet Polar Pod, un bateau vertical et stable pour étudier cette partie de l'océan Antarctique, connu pour son agitation et ses tempêtes, ce qui complique les campagnes de recherche scientifique. Dans cette émission franceinfo junior, Jean-Louis Etienne est interviewé par trois enfants, intrigués par ses missions passées et futures.

"Combien avez-vous fait d'explorations ?", demande d'abord Joséphine au micro. Adrien se demande bien "à quoi peut servir le métier d'explorateur ?". Retour aux sources avec cette question de Zoé : "Qu'est-ce qui vous a motivé petit pour devenir explorateur ?" L'occasion pour Jean-Louis Etienne de raconter comment la nature était son "refuge" étant enfant, ce qui lui a donné l'envie de faire des expéditions au grand air.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior avec le médecin explorateur Jean-Louis Etienne.