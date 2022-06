Exploration : Jean-Louis Etienne présente "Polar Pod", un projet de trois ans d'expédition autour de l'Antarctique dans une station portée par le courant

franceinfo

Le pôle Nord à pied et en solitaire, puis en ballon, une traversée de l'Antarctique en traîneau à chiens ou une dérive de trois mois à travers l'océan Arctique : Jean-Louis Etienne est un infatigable explorateur. Franceinfo l'a rencontré afin qu'il présente son nouveau projet, intitulé "Polar Pod". Il s'agit d'une station portée par le courant censée permettre trois années d'expédition autour de l'Antarctique. "Polar Pod, c'est un flotteur vertical qui descend à 80 mètres sous l'eau. Ça veut dire qu'on est pris dans des eaux profondes, beaucoup plus stables, qui nous fixent", explique Jean-Louis Etienne, ajoutant que le principe de ce flotteur est "d'échapper à l'agitation de la mer".

Un départ prévu pour le printemps 2024

"Polar Pod", c'est aussi une expédition scientifique dont l'un des principaux objectifs sera de mesurer les échanges atmosphère-océan, très importants pour le climat. "À la fin de l'expédition, on aura une valeur très précise de la performance de cet océan dans la régulation du climat", explique l'explorateur. "Polar Pod" fera aussi un inventaire de la faune et des pollutions tout le long de son parcours. Il y aura trois ingénieurs océanographes à bord, ainsi que trois marins et deux autres personnes, qui pourraient être Jean-Louis Etienne lui-même ou par exemple des artistes. Le départ de l'expédition est prévu pour le printemps 2024.