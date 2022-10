franceinfo junior. Fuites de Nord Stream : comment fonctionne un gazoduc ?

On parle des fuites détectées sur les gazoduc Nord Stream avec Céline Bayou, chargée de cours et chercheure associée au CREE (Centre de Recherches Europes-Eurasie) de l'Inalco et rédactrice en chef de la revue en ligne Regard sur l'Est.

Chaque jour, l'émission franceinfo junior répond à des questions d'enfants sur l'actualité. Dans la chronique du mardi 4 octobre, les enfants reviennent sur les fuites qui ont récemment touché les gazoducs Nord Stream. Les bouillonnements provoqués par les fuites de gaz ont cessé au-dessus du gazoduc endommagé Nord Stream 1, mais pas de Nord Stream 2, ont annoncé les gardes-côtes suédois lundi 3 octobre après un survol des deux pipelines.

Sur le sujet, pour répondre aux questions d'élèves de CM2 d'une école à Alfortville, l'émission tend son micro à Céline Bayou, chargée de cours et chercheure associée au Centre de recherches Europes-Eurasie (Cree) de l'Inalco et rédactrice en chef de la revue en ligne Regard sur l'Est. Pour démarrer l'émission et ouvrir le sujet du jour, Amine veut d'abord savoir "0 quoi ça sert un gazoduc ?" Quand Idrissa se demande si ce gazoduc est "gros", Amine, à nouveau, s'intéresse si des "poissons se coincent à l'intérieur ou des animaux marins se blessent à cause de ça ?". De son côté, Hédi s'inquiète de savoir si cette fuite est grave et Gabriel s'interroge sur les suites de cette fuite et les possibles réparations.

Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier cette émission franceinfo junior et les réponses de l'invitée du jour aux questions des enfants.