Gazoducs Nord Stream : le gaz ne s'échappe plus de Nord Stream 1, selon la Suède, mais continue de sortir de Nord Stream 2

Le calvaire de la mer Baltique se poursuit. Les bouillonnements provoqués par les fuites de gaz ont cessé au-dessus du gazoduc endommagé Nord Stream 1, mais pas de Nord Stream 2, ont annoncé les gardes-côtes suédois lundi 3 octobre après un survol des deux pipelines victimes d'un sabotage présumé dans les eaux baltes.

>> Gazoducs Nord Stream 1 et 2 : quel est l'impact des fuites de méthane sur le climat ?

L'opérateur des gazoducs sous-marins reliant la Russie à l'Allemagne, Nord Stream AG, avait pourtant annoncé samedi la fin des fuites sur Nord Stream 2, sur la base d'une pression insuffisante pour s'échapper du gazoduc. Selon les autorités danoises, les fuites, en net déclin, devaient s'arrêter autour de ce week-end.

Côté suédois, la principale fuite affectait Nord Stream 1, tandis qu'une plus petite concernait Nord Stream 2. C'est celle-là qui est encore bien active, ont précisé les gardes-côtes dans un communiqué. Lors d'un survol effectué lundi matin, ils ont constaté que "la plus grande fuite n'était plus visible mais [que] la petite en revanche avait augmenté de nouveau", avec un diamètre de bouillonnements en mer "d'environ 30 mètres".