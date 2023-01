franceinfo junior. Covid-19 : trois ans après, quelle est la situation en Chine ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Il y a trois ans, la ville de Wuhan était confinée pour faire face à nouveau virus : le Covid-19. État des lieux dans franceinfo junior avec Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

Il y a trois ans, la ville de Wuhan était confinée, suite à l'apparition d'un mystérieux virus, le Covid-19. Variants, restrictions... Que s'est-il passé en l'espace de trois ans et quelle est la situation actuelle ? On en parle dans cette nouvelle chronique de franceinfo junior. L'invitée du jour est Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'IRIS. Au micro, ses intervieweurs sont des élèves de CM2 de l'école Fondary à Paris.

Pour mieux cerner le sujet, Alexandre pose la première question : "Pourquoi pendant trois ans, ils ont été confinés et tout à coup ils ont arrêté le confinement en Chine ?" Un autre élève de la classe veut savoir combien de morts le Covid-19 a-t-il provoqué en Chine? Sur ce même sujet, Enzo s'interroge aussi : "Pourquoi y-a-t-il des morts alors qu'ils ont été confinés pendant aussi longtemps ?"

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior.