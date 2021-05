franceinfo junior. Comment se passent les élections en Syrie ?

Des affiches électorales de Bachar al-Assad pourl'élection présidentielle du 26 mai 2021, à Damas (Syrie) (LOUAI BESHARA / AFP)

Ce sera jour d'élection présidentielle en Syrie mercredi 26 mai, dans ce pays toujours en guerre. Les Syriens de l'étranger ont d'ores et déjà commencé à voter, par exemple au Liban.

Ces élections et la situation actuelle en Syrie, on en parle avec David Rigoulet-Roze, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient stratégique. Il répond aux questions de deux élèves de CM1-CM2 de l'école Toussaint Louverture à Clichy en région parisienne.

Au micro, Orneil veut d'abord savoir "pourquoi il y a la guerre là-bas". Au tour d'Ivan de poser une question : "Il y a combien de morts en ce moment à cause de la guerre ?" Pour répondre à sa question, l'invité évoque le bilan humain mais aussi les destructions de bâtiments et autres dégâts, ainsi que les personnes déplacées et refugiées à cause de la guerre. Ivan prend à nouveau la parole : "Ça parle de quoi les élections en Syrie ?", une question qui fait écho à l'actualité du sujet. Orneil se demande d'ailleurs : "Pourquoi ils ont fait la guerre et en même temps les élections ?"

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior qui évoque la situation en Syrie, au micro du journaliste Victor Matet.