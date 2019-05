franceinfo junior. Comment lutter contre l'homophobie ?

Manifestation à l'appel de l'association SOS Homophobie pour dénoncer la recrudescence des agressions homophobes, à Paris, le 21 octobre 2018. (SÉBASTIEN SABIRON / RADIO FRANCE)

C'est un chiffre en hausse : 1 905 faits – insultes, violences, discrimination contre les personnes LGBT+ – ont été signalés dans tout le pays l'an dernier, c'est 15% de plus qu'en 2017. L'association SOS Homophobie a publié mardi 14 mai son rapport annuel sur les actes LGBTphobes, réalisé à partir des témoignages reçus via son site internet. Le sigle LGBT+ englobe les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ainsi que les queers et les personnes intersexes notamment. Dans le détail, en 2018, 231 agressions ont été signalées à l'association, soit 66% d'augmentation par rapport à l'année précédente, un record depuis la première publication de ce rapport en 1994.

Pour expliquer cette hausse, le rapport souligne néanmoins que les victimes "ne se cachent plus" et "osent de plus en plus témoigner", via notamment la publication de photos montrant les blessures causées par ces agressions. Pourquoi des personnes sont homophobes ? Que peut-on faire ? C'est le sujet du jour dans franceinfo junior. Au micro : des élèves de sixième du collège Sévigné à Paris. Ils posent leurs questions à Flora Bolter, l'Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès, au micro de franceinfo junior. L'émission est à réécouter en entier sur cette page.

Cette émission a été tournée dans le cadre d'un atelier "La rédaction de franceinfo junior", enregistré ce jeudi au studio 221 à la Maison de la radio à Paris. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)