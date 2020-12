franceinfo junior. Comment fait-on des rêves et des cauchemars ?

Un homme pendant son sommeil. (LAURENCE MOUTON / MAXPPP)

Ils peuplent nos nuits mais d'où viennent nos rêves ? Et nos cauchemars ? Comment ça marche dans notre tête ? On en parle dans franceinfo junior avec Célia Lacaux, doctorante en sciences cognitives à l'Institut du sommeil et de la moelle épinière de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. Elle étudie ce qui se passe dans notre tête pendant notre sommeil. Ce sujet intrigue Nabil, Kadir et ses camarades, élèves en CE2-CM1 à l'école Orangis de Ris-Orangis (Essonne).

Au micro, Kadir raconte qu'il a rêvé d'un film qu'il a vu avant de se coucher, avec des vampires et des "chauve-souris", un rêve qui lui a "fait plus peur que le film". Le conseil de la spécialiste : "Évite de regarder un film qui fait peur avant de t'endormir", car ce qu'il se passe dans notre vie éveillée peut en effet se retrouver propulsé dans nos rêves. Andréa de son côté veut savoir "pourquoi fait-on des cauchemars ?". Nabil se demande : "Pourquoi on ne rêve pas certaines nuits ?"

Andréa a une question spécifique pour la spécialiste qui étudie les rêves : "Comment vous savez comment on fait des rêves ?" Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur les rêves, au micro de la présentatrice Marie Bernardeau.