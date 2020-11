franceinfo junior. Comment bien vivre ce nouveau confinement ?

Une jeune fille masquée sur une plage. (LEYLA VIDAL / MAXPPP)

La France connaît sa troisième semaine de reconfinement. Mais comment bien vivre cette période, pour les enfants et les plus grands ? On en parle dans franceinfo junior avec Hanna, Eric et Aaron, élèves en CM2 à l'école Gambetta de Sèvres (Hauts-de-Seine). Nadège Larcher, psychologue spécialiste des enfants et des adolescents, analyse les émotions qui peuvent traverser petits et grands pendant cette période. Elle donne des conseils pour qu'elle se passe au mieux.

L'émission démarre avec cette remarque d'Hanna : "il y a des risques que nos grands-pères, nos grands-mères attrapent le coronavirus et ils peuvent mourir." L'écolière trouve que ce nouveau confinement "se passe bien" car elle a trouvé une occupation : un élevage d'escargots ! Pour Aaron, les activités sont un peu différentes : "Je regarde BFM, je regarde mon téléphone, je joue sur ma PS4, je mange et je dors." Eric lui trouve difficile de ne pouvoir sortir qu'une heure "pour m'amuser". Aaron se demande d'ailleurs si on reste en bonne santé en demeurant autant à la maison. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour présentée par Marie Bernardeau.