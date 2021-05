franceinfo junior. Comment bien se laver les mains ?

Illustration lavage de mains. (VANESSA MEYER / MAXPPP)

Ce mercredi 5 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains, l'un de ces gestes barrières devenus incontournable depuis la pandémie de Covid-19... y compris dans les écoles. À ce propos, au micro de franceinfo junior ce mercredi, on écoute les questions de Laurèn et Kendji, élèves en CM2 à l'école Léonard de Vinci à Massy, dans l'Essonne. Au sujet du lavage de mains, les deux enfants interviewent un spécialiste de l'hygiène, Bruno Grandbastien, médecin et président de la Société française d’hygiène hospitalière.

Kendji lui demande par exemple : "Si on ne se lave pas les mains, est-ce qu'on tombe malade ?" L'écolier veut aussi savoir combien de fois il faut se laver les mains chaque jour. Et puis aussi : "Pourquoi il faut toujours se laver les mains avant de manger ?" Laurèn se demande ce qu'il en est lorsqu'on porte des bijoux et qu'on veut se laver les mains. "Le gel hydroalcoolique est-il vraiment efficace ?" demande également la jeune intervieweuse. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior qui rappelle l'importance des gestes barrières et du lavage de main, au micro de la journaliste Marie Bernardeau.