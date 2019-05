franceinfo junior. C'est quoi le moustique tigre ?

Un moustique tigre. (MAXPPP)

Les autorités ont donné l'alerte il y a quelques jours. Plus de 50 départements français sont déjà touchés par la présence du moustigre tigre, selon le bilan que vient de publier le site d'informations Vigilance Moustique. "En 2019, la carte montre que la progression du moustique tigre est toujours spectaculaire avec neuf nouveaux départements placés en vigilance rouge, soit 51 au total", précise le site. Pour en parler au micro de franceinfo junior : Cyrine, Anthony, Théo et Noa, élèves en sixième au collège Lafayette à Châteauroux (Indre). Ils posent leurs questions à Jean-Baptiste Ferré, entomologiste à la direction technique de l'EID (Entente Interdépartementale pour la Démoustication).

Cyrine ouvre l'émission avec sa question. La jeune fille se demande comment reconnaître les moustiques tigres. Jean-Baptiste Ferré lui explique : "Il faut être sûr que vous ayez face à vous un moustique. C'est un insecte qui fait un peu moins d'un centimètre, il est très rarement plus gros. Il y a deux ailes et il y a à l'avant un proboscis, une petite trompette, ce qui lui permet de piquer". Et plus précisement, le moustique tigre ? "C'est un des seuls moustiques – ou le plus commun – qui est noir et blanc, il a des rayures blanches sur les pattes, il a un beau trait blanc sur le dessus." dit Jean-Baptiste Ferré.

Un moustique qui peut transporter des maladies

"Pourquoi les moustiques tigres sont-ils plus dangereux ?" demande à son tour Anthony. "En lui-même, il n'est pas spécialement dangereux. C'est un moustique qui pique donc c'est désagréable de les rencontrer parce qu'ils piquent. Mais iIs sont potentiellement vecteurs de certaines maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika." Des maladies qui peuvent être dangereuses dans les zones où elles circulent. "En France, ces virus ne sont pas présents naturellement. Le moustique tigre a la particularité d'être le premier moustique en France métropolitaine qui peut faire le lien entre un homme et un autre et récupérer un virus qui circulerait chez une personne malade pour le transmettre à quelqu'un d'autre."

Quelles sont les conséquences d'une piqûre de moustique ? C'est la question suivante posée par Noa. "La première conséquence, c'est il nous fait claquer des mains car on essaie de les écraser, s'amuse Jean-Baptiste Ferré, en réponse au collégien. Ensuite, le moustique quand il pique, il introduit quelque chose dans notre corps : sa trompette et un peu de salive qui contient un anti-coagulant et un anesthésiant. Ça peut provoquer des petites réactions allergiques. Si on se gratte, on va introduire des petites bactéries, des virus, ce qui va surinfecter la piqûre."

Comment se protéger des moustiques ?

Anthony veut savoir s'il y a des rémèdes quand on s'est fait piquer. "Quand on s'est fait piquer, il n'y a pas grand-chose à faire, sourit le spécialiste. Des crèmes peuvent soulager un peu la douleur pour éviter de se gratter." Mais, précise l'entomologiste, il faut "surtout se protéger avant d'être piqué", par exemple avec des produits répulsifs, des habits larges... Dans quelles régions trouve-t-on le moustique tigre ? Est-ce qu'on peut le manger ? Jusqu'à quel âge vit-il ? Sur cette page, réécoutez notre émission franceinfo junior du jour pour tout savoir sur les moustiques tigres.