franceinfo junior. Bigflo & Oli, Aya Nakamura... Des enfants remettent leurs Victoires de la musique

Bigflo & Oli, lors des Victoires de la musique, le 9 février 2018. (THOMAS SAMSON / AFP)

Vendredi soir se tient la cérémonie des Victoires de la musique 2019. Après le sacre d'Orelsan en 2018, qui va briller cette année ? Parmi les nommés, on retrouve Eddy de Pretto, Aya Nakamura, Bigflo & Oli, Etienne Daho ou encore Jeanne Added, Vanessa Paradis et Chris(tine and the Queens)... Tous les ans, depuis 1985, des artistes sont récompensés pour les meilleurs albums, la meilleure chanson originale ou le meilleur concert.

Le journaliste musique de franceinfo et les élèves, jurés des Victoires de la musique version franceinfo junior, en studio, hier. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

À cette occasion, des élèves de CM2 remettent leurs Victoires de la musique à leurs artistes préférés sur franceinfo. Pour animer la cérémonie : Céline Asselot et Yann Bertrand, journaliste musique de la rédaction. Nos jurés du jour s'appellent Morgane, Sophie, Maxime, Mathilde, Emmy et Anna, élèves à l'école Carlepont dans l'Oise.

Chanson de l'année : À nos souvenirs

C'est Maxime qui annonce le résultat : À nos souvenirs, du groupe Trois cafés gourmands. Pourquoi ce choix ? "C'est une chanson pleine de vie", justifie Emmy au micro. Notre journaliste musique commente : "C'était la chanson de l'été, le groupe a cartonné. On va les retrouver dans plein de festivals l'été prochain. Ils ont fait un album pour l'instant mais ils ne sont pas aux 'vraies' Victoires de la musique".

Meilleure artiste féminine : Aya Nakamura

Le prix de la meilleure artiste féminine, remis par Emmy, revient à la chanteuse Aya Nakamura. Les enfants voudraient savoir quelles questions a posé Yann Bertrand à l'artiste quand il l'a interviewée. "Quand je l'ai rencontrée, je voulais savoir pourquoi d'un coup avec notamment le titre Djadja elle est devenue si connue. Elle arrive à parler à la fois aux enfants, aux adultes, raconte le journaliste Yann Bertrand. Comment elle vit le succès, le fait d'être très connue, d'avoir à parler à des enfants car elle a des paroles parfois un peu crues, pas adaptées à tous les publics. Quand on regarde les compteurs de vues sur Youtube, on est au-dessus des 100 millions [...] C'est une artiste comme d'autres, comme Bigflo & Oli par exemple, qui noue un contact assez régulier avec ses fans sur Internet, Snapchat, sur Instagram, sur Youtube. Ce sont des artistes qui ont tout compris parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas à se forcer, donc ils parlent aux jeunes."

Artiste masculin de l'année : Bigflo & Oli

C'est au tour de Mathilde d'annoncer la sélection du jury : Bigflo & Oli. "Ils n'ont pas été oubliés, commente le spécialiste musique de franceinfo, Yann Bertrand. Ils font partie des favoris en tant qu'artistes masculins de l'année face à Eddy de Pretto et Etienne Daho. Là où avant on pouvait les considérer comme des rappeurs pour les enfants - même si ce n'est pas une insulte - ils sont parvenus à toucher tout le monde. Car ce sont des professionnels qui votent pour les Victoires de la musique. Ils ont bien grandi depuis leurs débuts."

Cette émission est l'occasion pour les élèves de poser des questions au journaliste musique sur leurs artistes préférés mais aussi d'en apprendre davantage sur les coulisses des Victoires de la musique. Sur cette page, vous pouvez écouter en entier notre émission du jour spéciale Victoires de la musique des enfants.