franceinfo junior. À propos de l'éruption aux Canaries, les questions des enfants sur les volcans

Le volcan fait la une en ce moment : l'éruption est toujours en cours depuis deux semaines sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries. Edouard Kaminski, volcanologue à l'institut de physique du globe de Paris, IPGP, et professeur à l'Université de Paris, répond aux élèves en CM2 de l’école élémentaire publique d’application Saint-Sébastien, à Paris.

On commence par la question de Gabriel, 10 ans, qui aimerait savoir : "Est-ce que la lave du volcan des Canaries, quand elle touche l'eau, ça fait des gaz et ça peut venir jusqu'à nous ?" Et aussi : "Quand les volcans rentrent en éruption, est-ce qu'ils polluent l'air et augmentent le réchauffement climatique ?" Vient ensuite Inès, 10 ans, qui pose cette question : "Quand un volcan entre en éruption, ça peut endommager à peu près combien de kilomètres, quelle distance peut-elle endommager ?" C'est au tour de Brune, 10 ans, qui s'interroge : "Combien y a-t-il de volcans en France et y en a-t-il en activité proche de nous ?" Ensuite, elle voudrait savoir "comment les scientifiques font pour prévoir longtemps en avance l'éruption des volcans et comment ils font". Et enfin, elle demande au spécialiste si cela serait possible, et ce que cela ferait, si tous les volcans rentraient tous en éruption en même temps.

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior à propos des volcans.