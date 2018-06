Français du monde. Sa place au soleil du Portugal

Pierre-Jérôme Desmarquest "On est capable, pour la première fois, de produire l'énergie propre la moins chère au monde" (VOLTALIA)

Le Français Pierre-Jean Desmarquest sera l'un des invités du salon Forum Expat mardi et mercredi prochain à Paris. il dirige depuis l'an dernier près de Porto une société qui produit et entretient des centrales solaires dans le monde entier.

Et si on vivait là, ces jours-ci, une révolution sans le savoir ? "C'est la première fois que l'humanité est capable de produire une énergie si peu chère et si propre, s'enthousiasme Pierre-Jean Desmarquest. De nuit, on ne produit pas, mais de jour il n'y a rien de plus compétitif que le solaire ! C’est désormais plus compétitif que n’importe quel autre type de production d’énergie thermique ou nucléaire."

Au Portugal, il dirige une entreprise de 250 personnes

Une société spécialisée dans le montage et la maintenance de centrales solaires. Depuis Porto, elle en gère plus de 500 dans le monde entier, de jour comme de nuit. Les équipes suivent en temps réel la production, parce que "toute minute de gagnée, c'est un peu d'énergie verte en plus." La société a été rachetée l'an dernier par le groupe français Voltalia.

Traditionnellement tourné vers l'énergie hydraulique et les barrages, le Portugal ne produit aujourd'hui qu'un 1/2 giga watt de solaire, 15 fois moins que la France, mais de nombreux projets sont en cours. Le pays investit aussi dans l'éolien.

"Dans tous les pays, les investisseurs sortent du système des subventions publiques pour se diriger peu à peu vers les prix de marché, constate Pierre-Jean Desmarquest. Il y a de plus en plus de contrats d'achat privés, sans passer par des appels d'offres publics. On vend à des groupes qui ne veulent consommer que de l'énergie verte.»

Centrale solaire de Coruche près de Lisbonne pour laquelle la coupe de l’herbe s’effectue par 25 chevaux, qui respectent parfaitement des installations (VOLTALIA)

Un pays jeune et dynamique

Mexique, Côte d'Ivoire, Sénégal, Brésil, et même un petit passage en Chine, le Français a passé 18 ans à l'étranger, toujours dans les énergies renouvelables, notamment pour General Electric, et toujours en famille. A 51 ans, marié, père de trois filles étudiantes, deux à Paris, une en Suisse, le Portugal est pour le couple une nouvelle aventure :

"C'est un pays qui sort d'une crise terrible, détaille-t-il. Il y avait 15% de chômage, maintenant on est à 7%. Le gouvernement a pris les bonnes mesures pour réduire son train de vie. Les salaires sont relativement bas, les gens sont bien formés et travaillent beaucoup. Du coup, ce n'est pas très facile d'embaucher. On a dû ouvrir un nouveau centre à Porto pour avoir accès aux ingénieurs et chefs de projets. C'est dynamique, jeune et très excitant de construire des équipes là-bas."

À moins de deux heures de vol de Paris, le Portugal séduit les Français, en particulier les retraités attirés par une exemption d'impôt pendant 10 ans. "On a beaucoup de choses en commun, témoigne le Français, une nourriture très bonne, des vins délicieux, une architecture superbe, c'est assez "low cost" même si les prix augmentent beaucoup en ce moment, et puis il y a pas mal de gens qui parlent français."

Spécialiste depuis 25 ans de la transition énergétique, à une époque où on n'en parlait pas encore, Pierre-Jean Desmarquest pousse le bouchon du renouvelable jusqu'à se servir du vent pour gonfler la voile de son kitesurf le long des côtes du Portugal.

Lui écrire : pj.desmarquest@voltalia.com

Entretien avec Eric Chol, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International

Eric Chol, directeur de la rédaction de Courrier International : "le Forum Expat, c'est une trentaine de conférences en deux jours" (COURRIER INTERNATIONAL)

-> Le Portugal, un incontournable aujourd'hui pour qui veut s'expatrier ?

-> C'est une destination phare. Les Français sont très nombreux à y aller. On a vu une augmentation de 6% du nombre de Français l'année dernière qui sont partis s'installer là-bas. Au total, il y en a un peu plus de 17 000. Une enquête a été réalisée auprès des expatriés du monde entier pour leur demander quel était leur pays préféré, c'est le Portugal qui est jugé le plus accueillant, en particulier parce qu'on s'y fait des années et qu'on a même envie d'y rester habiter.

-> Parmi les autres résultats de cette enquête, il y a l'Angleterre. On pourrait penser que les Français quittent le navire, mais pas tous.

-> Non, vous savez que le Royaume-Uni a toujours accueilli beaucoup de Français et cette population de résidents continue à croître : +5%, ça veut dire que pour l'instant, l'effet Brexit reste dans les têtes, mais ce n'est pas encore traduit puisque ça reste une des destinations les plus importantes en tout cas pour les Français. Plus de 147 000 Français qui habitent de l'autre côte de la Manche.

-> Vous organisez mardi et mercredi prochain le sixième Forum Expat, le salon de l'expatriation à la Cité de la mode et du design à Paris, à quoi ça sert ?

-> On a aujourd'hui un peu plus d'1,8 million de Français inscrits sur les registres des consulats à l'étranger. En réalité, il y en a peut-être entre 3 et 3,5 millions. C'est des chiffres qui continuent à augmenter. On ne part plus du tout dans les mêmes conditions qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans et c'est un peu de ça dont on veut parler au cours de ce Forum Expat : à la fois comment on fait aller travailler et entreprendre à l'étranger mais aussi vivre au quotidien : la scolarité pour les enfants, l'assurance-maladie, comment le conjoint peut-il travailler ? Et puis enfin il y a aussi les questions financières : gérer son patrimoine, sa fiscalité. Le Forum Expat, c'est des rencontres avec des représentants des pays les plus importants, mais aussi avec des spécialistes de l'expatriation et une trentaine de conférences sur ces types de sujets pour essayer de savoir si on va aller s'installer plutôt à Barcelone, au Portugal ou pourquoi pas à Montréal.

Lui écrire eric.chol@courrierinternational.com

