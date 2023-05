Espace : l’astronaute saoudienne Rayyanah Barnawi à bord de l'ISS, une belle opération de communication pour l’Arabie saoudite de Mohammed Ben Salmane

C’est une première dans le monde arabe : une femme astronaute est arrivée lundi sur la station spatiale internationale.

Rayyanah Barnawi est une biologiste qui étudie les cellules-souches dans le cancer du sein. Elle a embarqué dimanche dernier à 33 ans à bord de la fusée Falcon 9 de l’Américain Space X, devenant ainsi la première femme arabe de l’histoire à effectuer une mission orbitale.

>> Espace : deux astronautes saoudiens décollent vers la Station spatiale internationale, une première

Le décollage a eu lieu depuis la Floride pour une opération de recherche scientifique d’une dizaine de jours à bord de la station spatiale internationale (ISS). Sur une vidéo postée sur Twitter, Rayyana Barnawi flotte, en apesanteur et adresse ce message : "Bonjour depuis l’espace ! La Terre est incroyable vue d’ici. Merci au Royaume d’Arabie saoudite et à ses leaders, le roi Salmane, et le visionnaire prince héritier Mohammed Ben Salmane, pour leur soutien. Je veux dire aux gens du monde entier : le futur est radieux. Continuez de croire en l’humanité !"

Pour l’Arabie saoudite et son prince héritier Mohammed Ben Salmane, dit "MBS", c’est avant tout évidemment une belle opération de communication. Le pays reste considéré comme les plus conservateurs au monde. Jusqu’en 2018, les Saoudiennes n’avaient même pas le droit de conduire une voiture et là, cinq ans plus tard, le royaume envoie une femme dans l’espace.

Une verticalisation grandissante du pouvoir

"Cette opération d’exploration spatiale permet à Mohammed Ben Salmane d’améliorer son image et d’apparaître comme le modernisateur ultime, explique Umar Karim est spécialiste de l’Arabie Saoudite à l’Université de Birmingham. Il veut montrer qu’il est capable de transformer sa monarchie pétrolière, en un pays de technologies et de sciences." En fait, l’objectif de Mohammed Ben Salmane, c’est de diversifier l’économie saoudienne, d’attirer des investisseurs étrangers, et de préparer "l’après-pétrole", une manne qui représente encore les trois quarts des revenus du royaume.

Mais cette modernisation à marche forcée s’accompagne d’une verticalisation grandissante du pouvoir : le prince veut être le seul maître à bord, il ne tolère aucune opposition. Et il n’hésite pas à employer les bons vieux moyens de toutes les dictatures pour la faire taire : surveillance, emprisonnements arbitraires et assassinats politiques.