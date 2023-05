Espace : deux astronautes saoudiens décollent vers la Station spatiale internationale, une première

Un homme et une femme saoudiens ont décollé vers la Station spatiale internationale, dimanche 21 mai, dans le cadre d'une mission privée de l'entreprise américaine Axiom Space, qui durera dix jours. Un symbole fort pour la cause des femmes en Arabie saoudite.

Deux astronautes saoudiens, un homme et une femme, ont décollé vers la Station spatiale internationale (ISS), dimanche 21 mai. Ils ont décollé depuis Cap Canaveral (Floride, États-Unis), dans le cadre d'une mission privée organisée par l'entreprise américaine Axiom Space. À 34 ans, Rayana Barnawi, scientifique de formation, est la première Saoudienne astronaute, et fait partie avec son compatriote, Ali Al-Qarni, des deux premiers saoudiens à décoller vers l'ISS.

Un symbole fort pour les droits des femmes

En Arabie saoudite, où les femmes n'ont le droit de conduire que depuis cinq ans, cette mission spatiale est un symbole fort. Depuis avril 2016, Mohammed ben Salmane, le prince héritier, a lancé un plan de réformes économiques et sociales intitulé "Vision 2030", pour changer l'image du pays. L'autorité spatiale saoudienne a été créée en 2018, et un programme pour envoyer des astronautes dans l'espace a été lancé l'an dernier. Mais surtout, la mixité a été introduite dans l'espace public, et les femmes ont désormais le droit d'étudier, de voyager et de travailler sans l'autorisation de leur tuteur masculin.