En direct du monde. En Chine, la découverte de vaccins frelatés inquiète la population

Les premières révélations concernant des vaccins frelatés en Chine ont eu lieu il y a dix jours mais l’affaire continue de susciter la colère. Il en faut pourtant beaucoup pour faire sortir des Chinois dans les rues et manifester, malgré les risques d’arrestation. Lundi 30 juillet , ils étaient quelques dizaines de parents avec leurs enfants et des banderoles, sortis pour dénoncer l’impunité des producteurs de vaccins, devant la Commission nationale de la santé, à Pékin. Sur des vidéos qui circulent en ligne, les manifestants crient : "Une législation pour les vaccins, réglez ce problème correctement." Après la viande avariée ou le lait contaminé, cette fois ce sont des vaccins qui ont été produits, distribués, vendus et injectés dans le corps d’enfants, avant qu’on s’aperçoive qu’ils n’étaient pas aux normes et ne les protégeaient pas. C’est déjà la troisième affaire concernant des vaccins depuis 2010 en Chine.

Les autorités ont annoncé dimanche l’arrestation de 18 personnes, dont la patronne de l’entreprise incriminée. Mais ce que l’affaire a révélé c’est – encore une fois – les manquements d’un système, les faiblesses des autorités sanitaires. Parce qu'à la suite de la vaste enquête ordonnée par le Premier ministre la semaine dernière, les autorités ont découvert qu’une autre entreprise dans une autre province, vendait aussi des vaccins frelatés, avec là encore, des analyses falsifiées et des faux documents.

Un scandale qui embarrasse le pouvoir

Pour beaucoup de Chinois, la réaction, c’est de se dire que malgré les discours, les apparences, rien ne change dans ce pays. Le scandale alimentaire le plus choquant pour la Chine, c’était celui du lait contaminé, qui avait fait des centaines de blessés et plusieurs morts, il y a déjà dix ans. Depuis, la Chine s’est beaucoup enrichie, et le président actuel, Xi Jinping, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il vend aussi à son peuple un "rêve chinois" de puissance et de prospérité. Sauf que ces affaires rappellent que si la corruption est moins présente, elle n’a pas disparu, le système est toujours le même, il n’y a pas de contre-pouvoir, donc pas de recours, quand ce genre de scandales se produit.

Le Parti communiste est certes plus habitué à gérer ce genre d’affaires, un peu plus transparent, mais quelques jours après les premières informations, la censure a comme d’habitude mis fin aux débats. Un signe que ces vaccins frelatés minent la confiance non seulement dans le système de santé, mais dans le régime, c’est que quand ce genre de scandale se produisent, plus de Chinois cherchent à émigrer. Un contact chinois qui tient une agence spécialisée dans l’aide à l’expatriation a confirmé à franceinfo que les demandes de départs ont explosé depuis ce scandale.