En Afrique du Sud, les élèves de son ancien lycée admirent le parcours Elon Musk, "le visionnaire"

L'homme le plus riche du monde est Africain. Bien qu'ayant fait sa fortune aux États-Unis, Elon Musk est d'abord un enfant de Pretoria. Le Sud-Africain y est né en juin 1971 et y a fait ses études jusqu'au lycée, au "Pretoria Boys High School".

En tant qu'élève, Elon Musk n'a pas marqué les esprits de la Pretoria Boys High School, où il est présenté comme un garçon discret. Aujourd'hui, les nouvelles générations admirent le parcours de celui qui hésite désormais à acheter Twitter pour la somme folle de 40 milliards d'euros. Avec ce coup d'éclat, Elon Musk a réveillé une certaine fierté chez ces garçons de 18 ans.

Certains ont lu sa biographie, comme Joshua, d'autres ont écouté ses podcasts comme Adedamola... Ils sont tous les deux fascinés par l'homme le plus riche du monde, qui a fréquenté les mêmes bancs de lycée qu'eux : "C'est un visionnaire, il est passionné, peu importe le domaine dans lequel il s'investit, que ce soit Twitter, Space X, Tesla, il en fait quelque chose de super", sourit Josh. Quand Adedamola, lui, le trouve "intriguant et inspirant" : "Je l'ai écouté en podcast chez Joe Rogan, vous savez le fameux épisode où il fume un joint... de voir un milliardaire être aussi terre à terre, je trouve ça super."

Le côté "tête dans les étoiles" d'Elon Musk attire aussi ces jeunes qui voient dans l'exploration spatiale la promesse d'un avenir meilleur : "Il veut voir des colonies sur Mars et, pour tout vous dire, j'adhère complètement à cette vision, s'enthousiasme Adedamola. C'est peut-être de la pure naïveté, ou parce que je suis encore un gamin et j'ai beaucoup d'imagination, mais je suis excité à l'idée d'un tel futur, c'est palpitant."

"Admirer quelqu'un pour sa fortune plutôt que pour les valeurs qu'il incarne"

En revanche, leur professeur d'histoire et désormais principal du lycée pour garçons de Pretoria émet quelques réserves. Le professeur John Illsley a dédié toute sa vie à enseigner dans ce lycée et il regrette qu'Elon Musk montre peu d'attachement pour son ancien établissement ou son ancien pays, où il n'investit pas. "Je ne pense pas qu'il soit très attaché à l'Afrique du Sud et, pourtant, j'estime que quand on se fait autant d'argent, il y a comme une obligation morale de regarder d'où on vient. Ce qui m'inquiète, c'est que l'on finisse par admirer quelqu'un pour sa fortune plutôt que pour les valeurs qu'il incarne."

Enfin, John Illsley formule un vœu : qu'Elon Musk passe au moins une journée dans son ancien lycée pour qu'il reprenne racine avec ses origines.