En Afrique du Sud, l'interdiction de voyager au Royaume-Uni suscite l'incompréhension

Si vous avez passé les dix derniers jours dans un pays sur liste rouge, comme l'Afrique du Sud, et que vous n'êtes pas Britannique ou résident, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire britannique. Cindy Webster et ses enfants ne peuvent pas rejoindre leur père, parti chercher du travail au Royaume-Uni. "On ne peut pas se permettre de payer les visas, plus 2500 euros par personne pour se mettre en quarantaine, déplore Cindy Webster. Alors on attend encore et encore, et pendant ce temps-là, on n'a plus d'argent pour rejoindre le Royaume-Uni. J'espère vraiment que ça va être levé pour pouvoir obtenir des visas et aller voir mon mari car on ne peut pas vivre sans lui, on a besoin d'être ensemble !

Il est évident qu'avec de tels tarifs de quarantaine, les touristes britanniques ont déserté l'Afrique du Sud. Le secteur a beaucoup souffert, souligne Blessing Manale, porte-parole du ministère du tourisme sud-africain : "À cause des restrictions du Royaume-Uni, on perd environ 1,5 million d'euros par jour. Sur neuf mois, ça se compte en centaines de millions. Plus généralement, le nombre de voyageurs étrangers a chuté de 71% depuis 2019."

"Une décision déraisonnable"

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a téléphoné la semaine dernière au Premier ministre anglais Boris Johnson pour mettre les choses au clair et rassurer les Britanniques. Ces derniers se disent inquiets de la présence du variant bêta, autrefois appelé variant sud-africain, alors qu'il a été remplacé depuis longtemps par le variant delta. Il a fallu faire de la pédagogie. "On a réussi à leur démontrer scientifiquement pourquoi la décision de garder l'Afrique du Sud sur liste rouge est déraisonnable et ne se base ni sur la science, ni sur aucune preuve", raconte Clayson Monyela, la porte-parole de la diplomatie sud-africaine.

"La réalité, c'est qu'en Afrique du Sud, notre taux d'infection a baissé drastiquement et notre campagne de vaccination se passe très bien." Clayson Monyela, porte-parole de la diplomatie sud-africaine à Franceinfo

L'Afrique du Sud semble avoir été entendue. D'après le Sunday Telegraph, de nombreux pays, dont l'Afrique du Sud, pourraient sortir de cette liste rouge dès cette semaine.

Un allégement qui tomberait à point avant la COP26 qui se tient à Glasgow en Écosse début novembre. L'Afrique du Sud avait laissé entendre qu'elle pourrait refuser de s'y rendre en cas de maintien sur la liste rouge.