Allemagne : le futur TGV Paris-Berlin passera-t-il par Strasbourg et Karlsruhe ?

Alors qu'un TGV entre Paris et Berlin doit être mis en place en 2024, des élus de Strasbourg et Karlsruhe bataillent pour que le train passe dans ces deux villes.

Le prochain TGV Paris-Berlin passera-t-il finalement par Strasbourg et Karlsruhe ? Ce n’est pas ce que prévoit le projet initial, d’où une mobilisation des élus des deux côtés du Rhin. Le sujet alimente aussi les discussions au Parlement européen, notamment chez les Allemands.

Pourtant ce tracé n’est pas forcément évident. En effet, il suffit de regarder une carte, une ligne directe tracée entre Paris et Berlin passe beaucoup plus au nord que Strasbourg et Karlsruhe. Mais en matière ferroviaire, le trajet le plus court n’est pas forcément le plus rapide, comme l’explique l'eurodéputé de Karlsruhe René Repasi : "On a déjà l'infrastructure, une connexion qui marche, et qui est 30 minutes plus rapide que via Sarrebruck. Je ne vois que des avantages à passer par Strasbourg et Karlsruhe", défend-il.

Strasbourg et Karlsruhe, deux symboles

Au-delà des questions logistiques, il y a bien sûr le symbole : si Karlsruhe est le siège de la Cour constitutionnelle allemande, Strasbourg est toujours capitale européenne. D'ailleurs, les maires des deux villes ont bien d'autres arguments à mettre en avant. "Strasbourg est le siège du Parlement européen, donc cette ligne directe serait une très bonne opportunité pour les eurodéputés et cela renforcerait le parlementarisme européen, défend Frank Mentrup, Oberbürgermeister de Karlsruhe. Cette ligne serait plus rapide que la liaison comparable via Sarrebruck. Notre région du Rhin supérieur est plus attractive économiquement, culturellement, au niveau universitaire. Cela représenterait donc aussi plus de monde, plus d'usagers qu'en passant par la Lorraine et Sarrebruck."

Dans tout cela, les voyageurs sont très pragmatiques. À l'heure où le réseau ferroviaire allemand souffre d'incidents souvent liés aux travaux et accumule retards et problèmes de correspondance, une ligne directe est un avantage. Surtout, s'il y a quelques détours ou arrêts supplémentaires.

Pour Antoine, jeune Parisien rencontré en gare de Karlsruhe, défend ce nouveau tracé : "D'une part, Strasbourg, c'est une ville touristique. Karlsruhe, c'est pareil, avec le château et la Cour allemande". Lola estime quant à elle que c'est "important de donne de l'importance aux petites villes, qui doivent grandir et attirer du monde. Je trouverais ça super que le train passe par Strasbourg et Karlsruhe".

A l'heure qu'il est, rien n'est tranché. Le travail est encore en cours, et il n'y a pas d'autres détails du côté de la SNCF ou de la Deutsche Bahn. On sait simplement que la mise en circulation du TGV Paris-Berlin est prévue pour 2024. Fin 2023, c’est le train de nuit Paris-Berlin qui sera lancé.