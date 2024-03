Réchauffement climatique : les baleines menacées de disparition, selon une étude

Le nombre de baleines a baissé de 20% dans le Pacifique Nord et des chercheurs australiens mettent en cause le changement climatique qui bouleverse l'écosystème marin.

Qui veut la peau des baleines à bosse ? Après avoir été chassées pendant des siècles, le plus grand des mammifères marins était sérieusement menacé de disparaître. Dans les années 70, on ne comptait plus que 1 200 à 1 600 baleines dans le Pacifique Nord. Mais en 1982, la Commission baleinière internationale prenait une décision qui allait tout changer : l’interdiction de la chasse commerciale à la baleine. Avec des effets spectaculaires. Les populations de baleines à bosse étaient en train de se rétablir, on en comptait plus de 30 000 dans le Pacifique Nord en 2012. Au point que les États-Unis les avaient retirées de la liste des espèces menacées. Mais c’était sans compter une autre menace : le changement climatique.

à lire aussi Au Mexique, des baleines grises meurent échouées sur les côtes du Pacifique

Des baleines qui meurent de faim

De nouvelles recherches australiennes, publiées le 28 février, montrent qu’entre 2012 et 2021, en moins de 10 ans, le nombre de baleines a baissé de 20% dans le Pacifique Nord. Car les vagues de chaleur marines bouleversent tout l’écosystème marin et réduisent la production de phytoplancton, ces plantes à la base de la chaîne alimentaire des baleines. Pour être rassasiées, les baleines peuvent avaler jusqu'à quatre tonnes de plancton par jour.

Après avoir été décimées par les chasseurs, aujourd’hui, c’est donc la faim qui tue les baleines. Le Guardian raconte, par exemple, cette semaine comment Festus, une baleine qui avait l’habitude de revenir tous les ans, depuis 44 ans, au large de l’Alaska, a été retrouvée morte de faim en 2016.

Les scientifiques australiens, qui rappellent que les baleines sont des sentinelles de la santé des océans, appellent à agir d’urgence contre le changement climatique. En faisant, comme en 1982 lors de l'interdiction de la chasse les baleines, les bons choix au bon moment.